Cohep felicita a Nasry Asfura tras declaratoria oficial del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reconoció este miércoles la declaratoria oficial de los resultados presidenciales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se confirmó a Nasry Asfura como presidente electo de Honduras. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el Cohep felicitó al mandatario electo: "Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura y mantenemos firme nuestra disposición de trabajar unidos por la estabilidad, la reactivación económica y el bienestar de Honduras".

"El Cohep reconoce la declaratoria oficial de resultados presidenciales emitida por el CNE", escribió la institución. Además, reiteró su disposición de trabajar de manera conjunta en favor de la estabilidad del país, la reactivación económica y el bienestar de la población hondureña. "Mantenemos firme nuestra disposición de trabajar unidos por la estabilidad, la reactivación económica y el bienestar de Honduras", expresó el organismo empresarial. En el mensaje, el sector privado destacó el valor del proceso democrático y subrayó la importancia de avanzar con responsabilidad y visión de país, tras la conclusión del proceso electoral.

#ComunicadoCOHEP: Reconocemos la declaratoria presidencial y llama a la unidad nacional.



El #COHEP reconoce la declaratoria oficial de resultados presidenciales emitida por el @CNEHonduras. Felicitamos al presidente electo Nasry Asfura (@titoasfura) y mantenemos firme nuestra... pic.twitter.com/K4TpvS6BtM — COHEP (@COHEPHonduras) December 24, 2025