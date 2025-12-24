Nasralla reacciona a la declaratoria que da como ganador a Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la declaratoria oficial de resultados que acredita a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, lanzó este 24 de diciembre una serie de graves acusaciones a través de sus canales oficiales, denunciando una presunta red de corrupción y manipulación de datos que habría alterado la voluntad popular en los recientes comicios.

Según lo expuesto por Nasralla, entre el 1 y el 15 de junio de 2025 se habría cometido el delito de falsificación de documentos públicos. El aspirante asegura que la entonces consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) insertó ocho párrafos nuevos de forma unilateral en documentos previamente aprobados por el Pleno (específicamente en las páginas 39 y 40).

De acuerdo con la denuncia, esta modificación permitió que la información transmitida por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fuera derivada a un "cuarto secreto". Nasralla sostiene que este mecanismo, prohibido por los pliegos originales, fue utilizado para suplantar y cambiar los datos de las actas reales.

El líder político fue más allá al mencionar la existencia de un audio, presuntamente verificado por expertos, que revelaría un pago de 7 millones de lempiras a la entonces titular del órgano electoral. En ese sentido, Nasralla hizo un llamado directo al Ministerio Público (MP) para que ratifique la evidencia y proceda conforme a la ley, advirtiendo que "la complicidad también es penada".

En su declaración escrita, Nasralla vinculó directamente las acciones de las consejeras con las cúpulas del Partido Nacional y el Partido Liberal, a quienes calificó de "capos del crimen organizado" con control sobre el ente electoral.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre el posible paradero de las funcionarias señaladas. "Una prueba la podrán verificar ustedes cuando ambas consejeras que traicionaron al pueblo hondureño viajen fuera de Honduras en las próximas horas", afirmó el político, sugiriendo una posible fuga para evadir responsabilidades legales.