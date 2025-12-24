Nasralla reacciona a la declaratoria que da como ganador a Asfura

Tegucigalpa, Honduras.
Tras la declaratoria oficial de resultados que acredita a Nasry Asfura, del Partido Nacional, como presidente electo, Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, lanzó este 24 de diciembre una serie de graves acusaciones a través de sus canales oficiales, denunciando una presunta red de corrupción y manipulación de datos que habría alterado la voluntad popular en los recientes comicios.
Según lo expuesto por Nasralla, entre el 1 y el 15 de junio de 2025 se habría cometido el delito de falsificación de documentos públicos. El aspirante asegura que la entonces consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) insertó ocho párrafos nuevos de forma unilateral en documentos previamente aprobados por el Pleno (específicamente en las páginas 39 y 40).
De acuerdo con la denuncia, esta modificación permitió que la información transmitida por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fuera derivada a un "cuarto secreto". Nasralla sostiene que este mecanismo, prohibido por los pliegos originales, fue utilizado para suplantar y cambiar los datos de las actas reales.
El líder político fue más allá al mencionar la existencia de un audio, presuntamente verificado por expertos, que revelaría un pago de 7 millones de lempiras a la entonces titular del órgano electoral. En ese sentido, Nasralla hizo un llamado directo al Ministerio Público (MP) para que ratifique la evidencia y proceda conforme a la ley, advirtiendo que "la complicidad también es penada".
En su declaración escrita, Nasralla vinculó directamente las acciones de las consejeras con las cúpulas del Partido Nacional y el Partido Liberal, a quienes calificó de "capos del crimen organizado" con control sobre el ente electoral.
Asimismo, lanzó una advertencia sobre el posible paradero de las funcionarias señaladas. "Una prueba la podrán verificar ustedes cuando ambas consejeras que traicionaron al pueblo hondureño viajen fuera de Honduras en las próximas horas", afirmó el político, sugiriendo una posible fuga para evadir responsabilidades legales.
Conferencia de prensa del Partido Liberal
Una hora después de la declaratoria presidencial emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), Salvador Nasralla anunció públicamente que no reconoce los resultados oficiales que dan como ganador a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional.
Desde la sede del CCEPLH, Nasralla cuestionó la validez de la declaratoria y aseguró que persisten inconsistencias que, a su juicio, impiden cerrar el proceso electoral.
“No aceptamos una declaratoria que dé como ganador a un candidato sin respuestas a 10 mil urnas”, expresó Nasralla.
El candidato reiteró que no reconoce la resolución adoptada por el órgano electoral este 24 de diciembre.
“No acepto la declaratoria emitida hoy, 24 de diciembre. Les hablo como una persona que cree en la democracia, que cree en la ley y que, sobre todo, cree en la dignidad del voto de cada uno de nosotros”, señaló Nasralla.
Durante su intervención, Nasralla comparó la situación que atraviesa Honduras con procesos políticos vividos en años anteriores y en otros países de la región.
“Participé en cuatro votaciones y agradezco al millón cien mil personas de voto duro que tengo. Es lo mismo que ocurrió entre 2010 y 2022: matanzas, persecuciones”, manifestó, al tiempo que afirmó que Honduras enfrenta una situación similar a la de Venezuela.
El candidato liberal también anunció que documentará su experiencia en un libro sobre "los cuatro robos de los cuales fui objeto". Asimismo, insistió en su demanda de un conteo voto por voto, al considerar que solo así se garantizará la transparencia del proceso.
Declaratoria presidencial
Nasry Asfura fue declarado como el virtual presidente electo de Honduras con el 40.26% de los votos en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
La declaración fue hecha de manera virtual por los consejeros Ana Paola Hall, presidenta del CNE y representante del Partido Liberal; Cossette López, representante del Partido Nacional, y Carlos Cardona (suplente), con la oposición del tercer consejero principal, Marlon Ochoa, del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), quien el martes denunció que se estaba gestando un "golpe de Estado electoral".
"Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE, declara presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años, que se inicia el 27 de enero del año 2026 y finaliza el 27 de enero del año 2030 al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah", subraya la declaración.
Añade que "el CNE en cumplimiento de sus atribuciones comunicará a los electos la declaratoria efectuada y extenderá las credenciales del cargo de elección popular que obtuvieron. Asimismo, se hará comunicación al Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos Gobernación, Justicia y Descentralización, Corte Suprema de Justicia, Partidos Políticos: Partido Liberal de Honduras; Partido Nacional de Honduras; Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) Partido Demócrata Cristiano de Honduras.
Según el registro oficial del CNE hasta las 3:00 pm, el candidato Salvador Nasralla había quedado en segundo lugar con el 39.54%, mientras que la candidata del Libre, Rixi Moncada, en el tercero con el 19.19%. La resolución del CNE, leída por la consejera López especifica que Asfura obtuvo 1,479,822 votos, Nasralla 1,452,796 y Moncada 705,428 sufragios.