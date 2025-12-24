María Elvira Salazar respalda triunfo de Nasry Asfura en Honduras

Washington, Estados Unidos.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, tras su victoria en las elecciones presidenciales. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Salazar destacó que el resultado electoral refleja la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas y fue confirmada por las autoridades electorales. “Felicito a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones presidenciales de Honduras. El pueblo hondureño se expresó en las urnas y su voluntad ha sido confirmada por las autoridades electorales”, escribió la legisladora.

La congresista señaló que el triunfo de Asfura abre una nueva etapa para el país, con oportunidades para fortalecer la democracia y promover la estabilidad. "Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad de fortalecer la democracia, promover la estabilidad y trabajar por un futuro de prosperidad y seguridad para todos los hondureños", agregó. Salazar también manifestó su disposición de trabajar con el próximo gobierno hondureño para fortalecer las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos. "Como presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, trabajaré junto al presidente electo Asfura para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, impulsar la cooperación democrática y avanzar en una agenda de libertad, desarrollo y seguridad para nuestros pueblos", expresó.

Declaratoria presidencial del CNE