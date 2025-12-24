María Elvira Salazar respalda triunfo de Nasry Asfura en Honduras

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, felicitó este miércoles a Nasry “Tito” Asfura, presidente electo de Honduras, tras su victoria en las elecciones presidenciales.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Salazar destacó que el resultado electoral refleja la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas y fue confirmada por las autoridades electorales.
“Felicito a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones presidenciales de Honduras. El pueblo hondureño se expresó en las urnas y su voluntad ha sido confirmada por las autoridades electorales”, escribió la legisladora.
Felicito a Nasry Asfura (@titoasfura) por su victoria en las elecciones presidenciales de Honduras.— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) December 24, 2025
El pueblo hondureño se expresó en las urnas y su voluntad ha sido confirmada por las autoridades electorales. Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad...
La congresista señaló que el triunfo de Asfura abre una nueva etapa para el país, con oportunidades para fortalecer la democracia y promover la estabilidad.
“Este resultado abre una nueva etapa para el país, con la oportunidad de fortalecer la democracia, promover la estabilidad y trabajar por un futuro de prosperidad y seguridad para todos los hondureños”, agregó.
Salazar también manifestó su disposición de trabajar con el próximo gobierno hondureño para fortalecer las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos.
“Como presidenta del Subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, trabajaré junto al presidente electo Asfura para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, impulsar la cooperación democrática y avanzar en una agenda de libertad, desarrollo y seguridad para nuestros pueblos”, expresó.
Declaratoria presidencial del CNE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de Honduras y presidente electo para el período 2026-2030, en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y mientras aún se desarrollaba el escrutinio especial.
La declaratoria presidencial se produjo cuando los resultados preliminares del CNE mantenían a Asfura al frente de la contienda, en un contexto de llamados a acelerar el cierre del proceso electoral.
Además, la declaratoria del nivel presidencial fue emitida únicamente por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes afirmaron que “la declaratoria no decide, sino que constata”.