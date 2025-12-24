Nasry Asfura tras ser declarado presidente: "Honduras, no te voy a fallar"

Tegucigalpa.

Nasry "Tito" Asfura, presidente electo de Honduras tras la declaratoria oficial del Consejo Nacional (CNE), reaccionó al anuncio del ente electoral y dijo estar "preparado para gobernar" al país. "Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE. Reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar. ¡Dios Bendiga Honduras!", fue lo que escribió Asfura en sus redes sociales minutos después del anuncio.

Asfura fue declarado presidente electo para el período 2026-2030, en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y mientras aún se desarrollaba el escrutinio especial. La declaratoria presidencial se produjo cuando los resultados preliminares del CNE mantenían a Asfura al frente de la contienda, en un contexto de llamados a acelerar el cierre del proceso electoral.

Además, la declaratoria del nivel presidencial fue emitida únicamente por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes afirmaron que "la declaratoria no decide, sino que constata". "Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara electo como Presidente Constitucional de la República de Honduras, por el período de cuatro (4) años que inicia el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026) y finaliza el veintisiete (27) de enero de dos mil treinta (2030), al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, quien, en representación del Partido Nacional de Honduras y habiéndose contabilizado dieciocho mil setecientas cincuenta y siete (18,757) actas, equivalentes al noventa y siete punto ochenta y seis por ciento (97.86 %) de las actas de resultados, obtuvo un millón cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho (1,479,748) votos válidos", citó el documento oficial del Consejo Nacional Electoral.

¿Quién es Nasry Asfura?