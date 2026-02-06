Filtran cómo vestían sicarios que asesinaron al abogado René Altamirano en SPS

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reveló este viernes varios detalles sobre la apariencia y vestimenta de los sicarios que asesinaron al abogado penalista René Altamirano en San Pedro Sula, mientras realizaba compras en una pulpería cercana a su oficina.
Según la DPI, los atacantes se transportaban en una motocicleta negra con blanca, marca KMF, y eran dos hombres.
Según reportes de la DPI, uno de los sujetos vestía una chumpa negra con franjas fluorocentes, mientras que el otro portaba una sudadera azul con rojo y tenis blancos con detalles en rojo.
Las autoridades informaron que, con base en estas descripciones y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, se intensifica la búsqueda de los responsables, y se hará un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que permita identificarlos y capturarlos.
El asesinato de Altamirano, quien estaba vinculado a casos de alto perfil y la defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, ha generado consternación en la comunidad jurídica y exige acciones inmediatas por parte de las autoridades policiales.
La DPI realiza pesquisas en la zona para esclarecer el caso, asegurando que se agotarán todas las líneas de investigación para llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del crimen.
El crimen de Altamirano ha sido calificado por diversos actores políticos como un ejemplo de la creciente violencia selectiva y la inseguridad en San Pedro Sula, ciudad que registra altos índices de hechos violentos, incluyendo sicariato y ataques dirigidos a profesionales del derecho y defensores de causas políticas.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lizette Ráquel Obando, expresó sus condolencias a familiares, colegas y amigos de Altamirano, destacando que el crimen ha generado profundo pesar en la comunidad jurídica nacional y elevando oraciones para que los seres queridos de la víctima encuentren consuelo.
Por su parte, el expresidente Manuel Zelaya denunció el asesinato como parte de un patrón de violencia política y resurgimiento del crimen organizado en Honduras, responsabilizando a las autoridades de garantizar que se investigue y castigue tanto a los autores materiales como intelectuales.
Cabe mencionar que, el asesinato de Altamirano ocurrió en el barrio Medina, en la 14 calle entre la segunda y tercera avenida de San Pedro Sula, mientras el abogado salía de su bufete para hacer compras en una pulpería cercana. Testigos indicaron que los sicarios lo abordaron de manera rápida y directa, disparándole en múltiples ocasiones.