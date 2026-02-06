René Altamirano se bajó a comprar a pulpería y sicario élite lo asesinó: revelan hipótesis

El subcomisionado César Ruiz, de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ofreció detalles preliminares sobre el asesinato del abogado penalista René Altamirano Interiano, ocurrido este viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, mientras realizaba compras en una pulpería cercana a su oficina.
Según Ruiz, Altamirano salió de su bufete y se dirigía a la pulpería cuando fue interceptado por dos sujetos que se conducían en motocicleta, quienes le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata.
“De manera preliminar, tenemos que él salió de sus oficinas y al parecer iba a realizar una compra en la pulpería, y dos sujetos en motocicleta lo abordaron y recibió los impactos de bala”, indicó el subcomisionado.
La DPI confirmó que dos equipos policiales están peinando la zona para recabar información que permita dar con los responsables del hecho.
Además, se revisan cámaras de seguridad del sector para identificar a los atacantes. Sobre la dinámica del ataque, Ruiz señaló que existe la posibilidad de que los homicidas lo estuvieran siguiendo, ya que al parecer venían desde la dirección oeste-este y aprovecharon el momento en que Altamirano estuvo al alcance para dispararle.
Ruiz confirmó que los hechos fueron cometidos por dos hombres a bordo de una motocicleta, modalidad común en crímenes de este tipo debido a la facilidad de movilidad y los puntos ciegos en la ciudad.
Sobre la gravedad de las heridas, aún se espera el informe de Medicina Forense, aunque se manejan versiones preliminares sobre impactos críticos, incluyendo posibles disparos en zonas sensibles del rostro, que serán confirmados oficialmente.
El subcomisionado aseguró que la DPI mantiene un compromiso firme de esclarecer el caso, recordando que la vida humana es “el bien protegido de manera primordial por la Constitución de la República” y enfatizó la importancia de capturar a los responsables para garantizar justicia al abogado René Altamirano.
Altamirano, quien se encontraba vinculado a casos de alto perfil y a la defensa del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, era un abogado de reconocida trayectoria en San Pedro Sula. Su asesinato ha generado consternación en la comunidad jurídica y en la ciudadanía, que exige celeridad en la investigación.
Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando en la recopilación de evidencia y testimonios, mientras la sociedad civil y el gremio legal siguen pendientes de que se esclarezca la identidad de los atacantes y los posibles móviles del crimen.
El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad de los profesionales del derecho en Honduras y la creciente preocupación por la violencia armada y el crimen organizado en San Pedro Sula.
El expresidente José Manuel Zelaya y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, se solidarizaron la familia e hijos del reconocido abogado penalista.