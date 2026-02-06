Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira

Actos fúnebres honrosos formaron parte este día de la sentida despedida que le dieron compañeros y familiares a los cuatro agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en un accidente vial en Lempira.
La tragedia ocurrió la mañana del miércoles 4 de febrero cuando la patrulla en la que se conducían los agentes chocó con un autobús en la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.
Los cuerpos de Isaías Gutiérrez Fúnez, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar fueron enterrados en Lempira, mientras que el de la agente Yuri Benítez Mejía fue llevado a Comayagua.
Familiares de la agente Yuri Benítez velaron su cuerpo en la aldea El Portillo La Mora, en Comayagua.
La agente Yuri Benítez estaba asignada a la unidad policial de Gracias, Lempira. Según se informó, ella y sus compañeros iban en la "paila" de la `patrulla en la que se conducían.
Otro de los entierros fue el del agente policial Henry Pérez Zaldívar. Esta tarde, parientes, amigos y compañeros de trabajo lo sepultaron en el cementerio general del municipio de La Campa, Lempira, de donde era originario.
Con mucha consternación, un centenar de personas le dieron el último adiós a Pérez Zaldívar reconociendo su don de servicio y dedicación a su trabajo.
En caravana los dolientes acompañaron la patrulla policial que trasladaba el féretro con los restos de Henry Pérez Zaldívar.
Foto en vida de Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona(arriba), Henry Pérez Zaldívar e Isaías Gutiérrez Fúnez. Ellos se preparaban para salir de su fin de semana libre.
Las autoridades policiales indicaron que el conductor del autobús fue requerido para deducirle responsabilidades. En el hecho resultaron heridos siete policías más; ellos están estables.
Primeras investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalan que el conductor de la unidad de transporte invadió el carril de la patrulla. El chofer del bus fue remitido hoy ante la Fiscalía.