  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira

Los agentes perdieron la vida cuando la patrulla en la que se transportaban impactó con un autobús en la comunidad de Río Grande, en la ciudad de Gracias, Lempira.

  • Actualizado: 06 de febrero de 2026 a las 18:45 -
  • Eleana Enamorado
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
1 de 11

Actos fúnebres honrosos formaron parte este día de la sentida despedida que le dieron compañeros y familiares a los cuatro agentes de la Policía Nacional que perdieron la vida en un accidente vial en Lempira.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
2 de 11

La tragedia ocurrió la mañana del miércoles 4 de febrero cuando la patrulla en la que se conducían los agentes chocó con un autobús en la comunidad de Río Grande, en el municipio de Gracias, Lempira.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
3 de 11

Los cuerpos de Isaías Gutiérrez Fúnez, Leydi Mariela Licona Cáceres y José Henry Pérez Zaldívar fueron enterrados en Lempira, mientras que el de la agente Yuri Benítez Mejía fue llevado a Comayagua.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
4 de 11

Familiares de la agente Yuri Benítez velaron su cuerpo en la aldea El Portillo La Mora, en Comayagua.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
5 de 11

La agente Yuri Benítez estaba asignada a la unidad policial de Gracias, Lempira. Según se informó, ella y sus compañeros iban en la "paila" de la `patrulla en la que se conducían.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
6 de 11

Otro de los entierros fue el del agente policial Henry Pérez Zaldívar. Esta tarde, parientes, amigos y compañeros de trabajo lo sepultaron en el cementerio general del municipio de La Campa, Lempira, de donde era originario.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
7 de 11

Con mucha consternación, un centenar de personas le dieron el último adiós a Pérez Zaldívar reconociendo su don de servicio y dedicación a su trabajo.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
8 de 11

En caravana los dolientes acompañaron la patrulla policial que trasladaba el féretro con los restos de Henry Pérez Zaldívar.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
9 de 11

Foto en vida de Yuri Benítez Mejía, Leydi Mariela Licona(arriba), Henry Pérez Zaldívar e Isaías Gutiérrez Fúnez. Ellos se preparaban para salir de su fin de semana libre.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
10 de 11

Las autoridades policiales indicaron que el conductor del autobús fue requerido para deducirle responsabilidades. En el hecho resultaron heridos siete policías más; ellos están estables.

 Foto: Cortesía
Entre llanto y dolor sepultan a cuatro policías víctimas de accidente en Lempira
11 de 11

Primeras investigaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señalan que el conductor de la unidad de transporte invadió el carril de la patrulla. El chofer del bus fue remitido hoy ante la Fiscalía.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos