Hija del “apóstol Chago” revela por qué su papá llevaba oculto al menor: “Se le cayó la vuelta"

Mery Zúñiga, hija de Santiago Zúñiga, conocido como el “apóstol Chago”, explicó públicamente las razones por las que su padre transportaba oculto a un joven cuando fue detenido por autoridades salvadoreñas, hecho que desató una fuerte controversia en redes sociales y medios de comunicación.
A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven aseguró que, aunque no ha conversado directamente con su padre sobre el caso, considera evidente el motivo por el cual el muchacho era llevado escondido durante el viaje.
“Voy a responder de manera obvia, porque no se lo he preguntado a él, pero todos sabemos por qué lo llevaba escondido”, expresó Zúñiga al ser cuestionada de por qué su padra ocultaba al menor al ingresar a El Salvador.
Según relató Mery Zúniga, el joven tendría entre 17 y 18 años de edad, aunque admitió no haberle preguntado directamente cuántos años tenía en conversaciones anteriores con él, por lo que no puede confirmar esa información con certeza.
No obstante, explicó que si se trataba de un menor de edad, legalmente necesitaba un permiso firmado por sus padres para poder salir de Honduras hacia otro país.
“Si el muchacho no es mayor de edad, tiene que estar avalado por sus padres al salir del país. Yo no soy abogada, pero es lógico”, manifestó en el video.
La hija del religioso también mencionó la posibilidad de que el joven no contara con su Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que habría complicado aún más su salida del país.
“Tal vez mi papá no pidió ese permiso o tal vez el muchacho no tiene su identidad, y por esa razón decidieron esconderlo para ingresarlo a El Salvador”, añadió.
Sin embargo, el plan no tuvo éxito, ya que las autoridades salvadoreñas detectaron rápidamente que había una tercera persona oculta en el vehículo.
“Se le cayó la vuelta, porque la policía de El Salvador obviamente rápido se dio cuenta”, afirmó Zúñiga.
Tras la detención, señaló que salieron a la luz otros hechos relacionados con el caso, los cuales han intensificado la controversia en torno a su padre, aunque evitó ofrecer mayores detalles.
La jovencita en otro video pidió a sus seguidores no cuestinarla por los actos de su padre ya que ella no tiene la culpa de los actos que el realiza. "El está en todas sus facultades mentales y él tiene muchas cosas por resolver", acotó.