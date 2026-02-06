  1. Inicio
Madrugada mortal: violento impacto deja a ingeniero muerto y atrapado entre el hierro

La víctima fue identificada por sus familiares como Ramón Aroldo Pineda, de 27 años, ingeniero agrónomo y propietario de una agropecuaria.

1 de 8

Ramón Aroldo Pineda murió esta madrugada tras un accidente vehicular en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
2 de 8

De acuerdo con informes preliminares, la camioneta blanca marca Toyota Prado se salió de la vía e impactó contra un poste de electricidad, que quedó encima del vehículo.
3 de 8

No obstante, las autoridades determinarán la causa del accidente. El hecho ha generado tráfico en la zona, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alternas.
4 de 8

Familiares de Pineda, de 27 años, indicaron que era ingeniero agrónomo y propietario de una agropecuaria, originario de Morazán, Yoro, y que se encontraba de visita en San Pedro Sula.
5 de 8

Sus parientes también relataron que el vehículo le había sido prestado el día anterior.
6 de 8

Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron desde tempranas horas al lugar para auxiliar a Pineda; sin embargo, ya había fallecido.
7 de 8

El automotor quedó reducido a chatarra luego del choque fatal que cobró la vida de Ramón Aroldo Pineda en San Pedro Sula.
8 de 8

Después de varias horas, los bomberos recuperaron el cuerpo de Ramón Aroldo Pineda del amasijo de hierro.
