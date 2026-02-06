Madrugada mortal: violento impacto deja a ingeniero muerto y atrapado entre el hierro

Ramón Aroldo Pineda murió esta madrugada tras un accidente vehicular en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
De acuerdo con informes preliminares, la camioneta blanca marca Toyota Prado se salió de la vía e impactó contra un poste de electricidad, que quedó encima del vehículo.
No obstante, las autoridades determinarán la causa del accidente. El hecho ha generado tráfico en la zona, por lo que se recomienda a los conductores buscar vías alternas.
Familiares de Pineda, de 27 años, indicaron que era ingeniero agrónomo y propietario de una agropecuaria, originario de Morazán, Yoro, y que se encontraba de visita en San Pedro Sula.
Sus parientes también relataron que el vehículo le había sido prestado el día anterior.
Elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron desde tempranas horas al lugar para auxiliar a Pineda; sin embargo, ya había fallecido.
El automotor quedó reducido a chatarra luego del choque fatal que cobró la vida de Ramón Aroldo Pineda en San Pedro Sula.
Después de varias horas, los bomberos recuperaron el cuerpo de Ramón Aroldo Pineda del amasijo de hierro.