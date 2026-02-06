VIDEO: Estos son los shows de artistas latinos en el Super Bowl

Bad Bunny dijo que se acerca a su tan anticipada actuación en el medio tiempo del Super Bowl con una mezcla de emoción, gratitud y perspectiva.
"Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay muchas cosas. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. Todo eso", dijo en inglés en un evento de prensa organizado por Apple Music.
"Estoy emocionado, pero al mismo tiempo, me siento más emocionado por la gente que por mí mismo: mi familia, mis amigos, la gente que siempre ha creído en mí. Este momento, la cultura, eso es lo que hace que estos espectáculos sean especiales".
Bad Bunny, la superestrella puertorriqueña nacida como Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas con más streams del planeta. Subirá al escenario del Super Bowl sólo una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy de 2026 por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español se lleva el máximo galardón.
Durante la conferencia, Bad Bunny bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su concierto, pero que debían estar preparados para bailar, en referencia a su monólogo en "Saturday Night Live" del pasado octubre.
A continuación, te mostramos algunas presentaciones de artistas latinos en el show de medio tiempo del Super Bowl.
Shakira y Jennifer López - Super Bowl LIV (2020)
La Loba y JLo fueron las protagonistas del espectáculo del descanso del Super Bowl de 2020, que se disputó en el Hard Rock Stadium de Miami, y se convirtió en una de las actuaciones más memorables en los últimos años al juntar sobre el escenario a dos estrellas latinas.
Según cifras de Nielsen, hasta 103 millones de espectadores fueron testigos de las coreografías de ambas, una cifra récord a día de hoy para una actuación de un artista latino en Estados Unidos.
Los temas como 'Hips Don't Lie' o 'Waka Waka' de Shakira, y de 'On the Floor', de Jennifer López, ofrecieron al mundo "un poderoso mensaje de empoderamiento femenino", de acuerdo con la medidora de audiencias.
En esa ocasión también participaron como artistas invitados otros latinos como Bad Bunny, J Balvin o Emme Muñiz.
Gloria Estefan - Super Bowl XXXIII (1999)
La actuación de la cubanoestadounidense Gloria Estefan en el descanso del Super Bowl XXXIII de 1999 registró 83,7 millones de televidentes, convirtiéndose en el segundo 'show' de un protagonista latino más visto en la televisión nacional.
El espectáculo estuvo inspirado en Miami, ciudad de residencia de Estefan, bajo el tema 'A Celebration of Soul, Salsa and Swing', y contó con el apoyo de Stevie Wonder y la banda Big Bad Voodoo Daddy.
Esta fue la segunda ocasión en que Estefan participó en un espectáculo del entretiempo del evento anual más visto en Estados Unidos, tras su actuación de 1992.
Gloria Estefan - Super Bowl XXVI (1992)
La artista cubanoestadounidense también posee el tercer 'show' latino más retransmitido, cuando cerró el espectáculo 'Winter Magic' del Super Bowl XXVI de 1992, que fue visto por 79,6 millones de espectadores.
El 'show' celebró la época invernal y los Juegos Olímpicos de Invierno que tendrían lugar ese año en la ciudad francesa de Albertville y Estefan hizo su aparición a pocos minutos del final sobre un escenario donde interpretó temas como 'Get on your feet' o 'Live for Loving You'.
