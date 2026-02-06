VIDEO: Estos son los shows de artistas latinos en el Super Bowl

Estados Unidos.

Bad Bunny dijo que se acerca a su tan anticipada actuación en el medio tiempo del Super Bowl con una mezcla de emoción, gratitud y perspectiva.

"Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay muchas cosas. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada. Todo eso", dijo en inglés en un evento de prensa organizado por Apple Music.

"Estoy emocionado, pero al mismo tiempo, me siento más emocionado por la gente que por mí mismo: mi familia, mis amigos, la gente que siempre ha creído en mí. Este momento, la cultura, eso es lo que hace que estos espectáculos sean especiales".

Bad Bunny, la superestrella puertorriqueña nacida como Benito Antonio Martínez Ocasio, es uno de los artistas con más streams del planeta. Subirá al escenario del Super Bowl sólo una semana después de ganar el premio al álbum del año en los Grammy de 2026 por DeBÍ TiRAR MáS FOToS. Es la primera vez que un álbum íntegramente en español se lleva el máximo galardón.

Durante la conferencia, Bad Bunny bromeó diciendo que los fans no necesitaban aprender español para disfrutar de su concierto, pero que debían estar preparados para bailar, en referencia a su monólogo en "Saturday Night Live" del pasado octubre.