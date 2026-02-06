Melissa McCarthy e Itatí Cantoral protagonizan divertido anuncio de e.l.f. Cosmetics

Estados Unidos.

e.l.f. Cosmetics anunció que estará presente en el Super Bowl del domingo 8 de febrero con una campaña inspirada en las telenovelas que celebra la positividad, la inclusión y la accesibilidad. Protagonizada por la actriz y productora nominada al Óscar, Melissa McCarthy, el actor y médico de televisión Nicholas González, la icónica villana de telenovelas Itatí Cantoral y el labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f., esta parodia de telenovela ofrece el toque perfecto de e.l.f. La "e.l.f.enovela", acertadamente titulada "Melisa" (pronunciado me-LEE-sa, con voz grave y profunda), comienza con el personaje de McCarthy en una cama de hospital, donde despierta y descubre que solo tiene un día para aprender español antes de asistir al mayor concierto de reggaetón de Estados Unidos. ¿Quién es su inesperado salvador?, el aceite labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f. La inspiración de esta campaña es una conversación cultural muy animada en torno a los detalles de la programación de entretenimiento del partido de fútbol, especialmente el espectáculo que tiene lugar en el descanso. Las comunidades de habla inglesa se entusiasmaron con la idea de aprender español para poder participar plenamente en uno de los eventos culturales más importantes que se llevará a cabo en Estados Unidos. Esa fue la señal perfecta para que e.l.f. y su misión de hacer que lo mejor de la belleza sea accesible para todos, se pusiera en marcha.

Una marca preferida por latinos e.l.f. tiene una profunda conexión con la comunidad latina e hispana. Los hogares hispanos representan el 18% de los hogares que compran productos e.l.f., un 29% más que el promedio de la categoría de cosméticos. Para fortalecer el vínculo con la comunidad y celebrar su herencia, e.l.f. produce la serie de telenovelas “Descubre e.l.f.ecto”, que está a punto de lanzar su nuevo contenido por episodios a finales de febrero, y ha producido la exitosa canción “ojos.labios.cara” con el artista Manuel Turizo, un himno acompañado de un videoclip a gran escala. Junto con Duolingo, la plataforma de aprendizaje móvil líder en todo el mundo, está democratizando el acceso al aprendizaje de idiomas con una oferta exclusiva de suscripción gratuita a Super Duolingo para todos los miembros del programa de fidelidad e.l.f. Beauty Squad, para que puedan aprender español. “Todo lo que hacemos en e.l.f. combina la idea de soñar a lo grande con los pies en la tierra para hacerlo realidad. Soñábamos con combinar los beneficios increíblemente buenos del aceite labial Glow Reviver Lip Oil con el poder cómico de Melissa McCarthy y el superpoder antagonista de la reina de las telenovelas Itatí Cantoral durante el momento cultural más impactante del año. Ese deseo se hará realidad el domingo, cuando nos reunamos para celebrar con nuestra comunidad latina e hispana en un evento muy significativo”, comentó Kory Marchisotto, director de marketing de e.l.f. Beauty.

El héroe de la historia es el aceite labial Glow Reviver Lip Oil de e.l.f., que tiene el poder perfecto para que a McCarthy se le salgan las R de la lengua y para que sus labios estén súper brillantes y humectados. Glow Reviver Lip Oil ha sido el producto más vendido de e.l.f. durante los últimos dos años consecutivos, con una venta cada 2,4 segundos en 2025. McCarthy, figura icónica mundial muy querida por su calidez, su humor y su versatilidad en distintos géneros, aporta corazón y autenticidad a todo lo que hace. Su última colaboración con e.l.f. aporta ese mismo espíritu alegre a una campaña que celebra la cultura, la conexión y la diversión. “Siempre he creído que la risa es universal, es una de las formas más genuinas de conectar con los demás”, afirma McCarthy. “Por eso, colaborar con mis nuevos amigos de e.l.f. y adentrarme en el dramático mundo de las telenovelas, un género lleno de pasión y emoción, ha sido algo muy especial. Añadir unos labios brillantes y sensuales a todo ese melodrama ha sido algo inesperado, alegre y muy divertido”.