El inesperado apoyo de Pocoyó a Bad Bunny que conquista redes

El popular personaje infantil Pocoyó se convirtió en tendencia en redes sociales tras la publicación de un video en el que hace referencia a Bad Bunny, quien será el protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, programado para este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En el clip, difundido en plataformas como Instagram y Facebook, Pocoyó aparece con un estilo urbano y referencias al reguetón, mientras publicó el siguiente mensaje: "Mientras Benito @badbunnypr se prepara, Pocoyó ya ha dado el show en la Super Bowl".

La pieza se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones y comentarios positivos entre seguidores de ambos íconos de la cultura popular. "¿Cómo estoy viendo ésto GRATIS? Te amo Pocoyo"; "Pocoyó demostrándole a la IA como se hace un verdadero trabajo": "Ahh la referencia de Kendrick Lamar".

El gesto surge en medio de la alta expectativa que rodea el show de medio tiempo, considerado uno de los eventos televisivos más vistos a nivel mundial. La aparición de Pocoyó en un contexto asociado a la música urbana adulta sorprendió a la audiencia y evidenció cómo un personaje infantil puede conectar con públicos diversos mediante el humor y la creatividad.

La publicación de Pocoyó no parece fortuita y admite varias interpretaciones: Como estrategia de marketing cultural. La unión de dos universos distintos —el infantil y el urbano— genera conversación digital y favorece la viralidad del contenido.

También refuerzo de identidad latina: Bad Bunny representa a la música latina en un escenario global, y el respaldo de Pocoyó funciona como un guiño simpático que amplifica ese sentimiento de orgullo cultural.

Aunque Pocoyó es un personaje dirigido principalmente al público infantil, su aparición en un contexto inesperado logra captar la atención de jóvenes y adultos, por ende expande su audiencia.