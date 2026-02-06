Ratifican 67 delitos de fraude contra imputados del caso Sedesol

Tegucigalpa

La audiencia inicial por el caso de presunta corrupción en Sedesol que comenzó este viernes con la comparecencia de varios de los 12 imputados fue suspendida. En la audiencia inicial de hoy se ratificaron los 67 delitos de fraude contra los imputados, y quedó reprogramada para el martes 10 de febrero a las 9:00 a. m. Ese día comparecerán únicamente los abogados, mientras que el Ministerio Público presentará los medios de prueba debidamente foliados. Además, se informó que únicamente nueve de los doce imputados comparecieron este viernes. La medida de arresto domiciliario continúa vigente.

A la salida, tanto el exministro José Carlos Cardona como los abogados de la defensa expusieron que la argumentación del MP era débil. "Preliminarmente les puedo decir que la figura del contubernio es bastante débil, poco comprobable. Definitivamente, el caso está muy débil para el Ministerio Público", expresó Cardona, que también volvió a sostener su inocencia. "Sostenemos nuestra inocencia por una razón: el beneficiario político de este acto o de lo que sucedió no éramos nosotros, los funcionarios de Sedesol; era la diputada" (en alusión a Isis Cuéllar). Asimismo, indicó que durante la audiencia se decomisó el teléfono celular de Paola Pérez Moreno, imputada en el caso y excuñada de la diputada Isis Cuéllar. Moreno se desempeñó como contratista de Sedesol. La causa judicial surge tras un requerimiento fiscal que acusa a los involucrados de 67 delitos de fraude por el supuesto desvío de más de seis millones de lempiras de fondos públicos destinados a proyectos sociales.

Cabe agregar que los 12 involucrados son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno. Ayer, durante la audiencia de declaración de imputado, la parte acusadora solicitó detención judicial para Rosy Yanira Martínez González, exgerente administrativa de Sedesol; Luis Manuel Fernández García, exdirector de Monitoreo; José Manuel Cerrato Villanueva; Jennifer Nazareth Martínez Suazo y Eliud Reiniery Aguilar. No obstante, todos quedaron bajo arresto domiciliario.

