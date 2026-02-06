Dipampco captura a jovencitos que se escaparon de centro de reclusión en SPS

SAN PEDRO SULA

De acuerdo con el informe, la captura se logró mediante acciones de inteligencia, búsqueda y rastreo, luego de la fuga registrada el martes 3 de febrero en el centro de menores ubicado en la aldea El Carmen, en San Pedro Sula.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) informó sobre la detención de tres de los cinco jóvenes que se fugaron de un centro de reclusión de menores en San Pedro Sula, quienes presuntamente pertenecen a la estructura criminal MS-13 y están vinculados a tráfico de drogas y sicariato.

La aprehensión se ejecutó en la residencial Campo Verde, en el municipio de Comayagua, donde fue requerido un menor de 16 años, conocido con el alias de “El Pato”, señalado como ranflero y sicario dentro de la estructura criminal.

Al momento de su detención, las autoridades le decomisaron un arma de fuego, con su respectivo cargador y munición.

Según Dipampco, el menor ya había sido requerido en 2025 por la infracción penal de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas en su modalidad de posesión, además de otro proceso por tráfico de drogas a inicios del mismo año.

Asimismo, es investigado por un doble homicidio ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el municipio de Lejamaní, departamento de Comayagua.

Junto a “El Pato” fueron aprehendidos otros dos menores: alias “Chuy”, de 17 años, requerido en 2024 y 2025 por tráfico de drogas, y alias “Zombi”, requerido en marzo de 2025 por la misma infracción penal.

Las autoridades indicaron que los tres menores infractores serán trasladados y entregados nuevamente al centro de reclusión de menores de la aldea El Carmen, en San Pedro Sula, mientras continúan las operaciones para ubicar a los otros dos jóvenes que permanecen prófugos.

Dipampco reiteró su compromiso de neutralizar estructuras criminales que operan con menores de edad y de reforzar los operativos para prevenir nuevas fugas y hechos violentos en el país.