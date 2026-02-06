Así estará el clima este fin de semana en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

San Pedro Sula continuará bajo condiciones de clima frío este viernes, debido al ingreso de un frente frío al territorio nacional, el cual estará generando abundante nubosidad, descenso significativo de las temperaturas y lluvias en varias regiones del país. De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), las mayores afectaciones se registrarán en la región norte y noroccidental, donde se esperan lluvias y chubascos débiles a moderados, especialmente en municipios como San Pedro Sula y zonas aledañas. Mientras tanto, en las regiones central y oriental se prevén precipitaciones débiles y aisladas.

José Pavón, meteorólogo de Copeco, explicó que este fenómeno climático estará acompañado por un marcado descenso térmico, principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana. "El ingreso del frente frío favorecerá temperaturas frescas en gran parte del país, con mayor incidencia en el norte", señaló. En el departamento de Cortés, las temperaturas máximas alcanzarán los 26 grados centígrados, mientras que las mínimas podrían descender hasta los 16 grados, manteniendo un ambiente fresco a frío para la población. En cuanto a las condiciones marítimas, Copeco informó que en el litoral Caribe se registrarán oleajes de entre 2 y 4 pies, con máximos de hasta 6 pies, por lo que se recomienda precaución a pescadores y pequeñas embarcaciones. En el Golfo de Fonseca, el oleaje oscilará entre 1 y 3 pies.

Alerta verde

Ante este panorama, la Copeco declaró alerta verde para los departamentos de Islas de la Bahía, Cortés, Atlántida, Colón y Gracias a Dios, como medida preventiva por el ingreso del frente frío. De acuerdo con el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el frente frío ingresó durante la medianoche, acompañado de vientos frescos del norte, oleaje alterado en el mar Caribe y un marcado descenso de las temperaturas. Las autoridades meteorológicas advierten que, además del cielo nublado y lluvias intermitentes de moderadas a fuertes, podrían registrarse acumulados de hasta 100 milímetros diarios en sectores urbanos de la costa norte y más de 150 milímetros en zonas montañosas, especialmente en la Sierra de Omoa y la Sierra Nombre de Dios.