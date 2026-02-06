Shakira cantará en El Salvador en medio de la polémica por el apoyo de Bukele

San Salvador.

La cantante colombiana Shakira comienza el sábado la ‘residencia centroamericana’ en El Salvador, el único país de la región donde actuará la ‘loba’, con cinco fechas repartidas en dos fines de semana, en medio del entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos.

Mientras los seguidores de El Salvador y del resto de países de la región celebran la oportunidad de ver a su ídolo, algunos sectores de la sociedad civil y salvadoreños desde las redes sociales cuestionan el supuesto uso de recursos públicos para condicionar la presentación artística.

Shakira anunció tres conciertos de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en San Salvador el pasado diciembre, agotando las entradas en menos de 24 horas.

En medio de la fiebre por lograr entradas, Bukele publicó en X: "El Salvador está cambiando y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país".

A lo que Shakira respondió horas después con un breve mensaje: "Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!".

Con lo que sumó otros dos conciertos para un total de cinco eventos a celebrarse los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador; convirtiendo a este pequeño país -de unos 6 millones de habitantes- en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop.

San Salvador será, además, una de las capitales donde la artista internacional celebre más conciertos en Latinoamérica, solo por detrás de Ciudad de México, donde la cantante logró hacer doce fechas ante 780.000 espectadores.