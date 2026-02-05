Revelan que el hermanito de "Peppa Pig" padece de sordera moderada

La popular serie infantil Peppa Pig suma un nuevo hilo narrativo a favor de la representación de personas con discapacidad. Esta semana, la producción del show animado confirmó que George, el hermano menor de la cerdita protagonista, tiene sordera moderada.

La condición será explorada en los próximos episodios para ofrecer a su público infantil una visión respetuosa y educativa sobre la vida con una pérdida auditiva.

El tema se abordará pirmero en el capítulo del 6 de febrero de Peppa Pig Tales en YouTube, con un relato contado desde la perspectiva auditiva de George. Ahí se representará cómo percibe el mundo un personaje con hipoacusia moderada y de qué manera una jornada cotidiana puede resultar más desafiante para él.

A partir del 23 de marzo, estos acontecimientos se expandirán a la programación lineal con el episodio titulado “Hearing Loss” que se emitirá en Nickelodeon en Estados Unidos, y que también formará parte del calendario de estrenos en Latinoamérica vía Discovery Kids.

En este capítulo clave, la familia Pig descubre en una consulta médica de rutina que George tiene una pérdida auditiva moderada. Tras el diagnóstico, se le ajusta un audífono, un elemento que será clave para mostrar cómo el pequeño empieza a experimentar el mundo de los sonidos de una manera distinta y emocionante.

Para garantizar que la representación de la sordera sea precisa, respetuosa y educativa, los creadores trabajaron de la mano con organizaciones especializadas.

Hasbro, dueña de la marca, colaboró estrechamente con la National Deaf Children’s Society del Reino Unido y con Camilla Arnold, una productora con sordera que actuó como consultora de guion para cerciorarse que el enfoque narrativo y visual refleje experiencias reales.

La incorporación de la experta y la asociación con estas organizaciones también trasciende la pantalla: Hasbro ha establecido un partnership más amplio con la National Deaf Children’s Society para apoyar la labor de la organización a través de iniciativas de recaudación de fondos y campañas de concientización.

Además, en Estados Unidos, la compañía se alió con la Hearing Loss Association of America (HLAA) para promover la salud auditiva y la inclusión. Esta colaboración incluye participación en eventos como el Walk4Hearing y la creación de un kit educativo en línea co-marca para niños y padres disponible en HearingLoss.org, con recursos que facilitan el aprendizaje sobre la sordera y la tecnología auditiva.

La iniciativa también se extiende al contenido digital: para hacer los episodios más accesibles a la audiencia con dificultades auditivas, Hasbro ha potenciado el canal Peppa Pig Sign Language for Kids en YouTube, que presenta episodios interpretados tanto en Lenguaje de señas británico (BSL) como en Lenguaje de señas estadounidense (ASL).

Como parte de la narrativa y la mercancía asociada, también ha salido al mercado el primer juguete de George con su audífono.

El caso de George Pig es más común de lo que se piensa y muy relevante porque pone de manifiesto una realidad para muchas familias, resaltó María Carmen Sacacia, presidenta de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas.

“Los datos demuestran que el 95 % de los niños con sordera nacen en familias oyentes y que no todas las sorderas se detectan al nacer. Nos parece muy acertado que una serie tan icónica y seguida por millones de niños en el mundo, resalte el papel de la familia desde el primer momento del diagnóstico. Las familias no son meras receptoras de servicios: son protagonistas activas en todo el proceso. Ese empoderamiento familiar es, en última instancia, uno de los factores que más contribuyen al desarrollo, el bienestar y la inclusión real de los niños con sordera como bien lo podremos ver con George y la familia Pig”, enfatizó la vocera de la institución.