Nick Jonas sobre su hija prematura: “La resucitaron, ella estaba morada”

Por primera vez, Nick Jonas contó desde su perspectiva cómo fue el angustiante nacimiento prematuro de su hija Malti Marie. En una entrevista reciente, el músico relató con crudeza y emoción las complicaciones que rodearon la llegada al mundo de la niña en enero de 2022 mediante un proceso de gestación subrogada.

Según explicó en el podcast On Purpose con Jay Shetty, Nick y su esposa Priyanka Chopra Jonas esperaban que su hija naciera en abril de ese año, pero todo se adelantó de forma abrupta. “Recibimos una llamada, iba a nacer antes”, dijo el cantante. Entonces corrieron al centro de salud.

“Llegamos al hospital y ella nació. Pesaba 1 libra y 11 onzas (menos de un kilo) y estaba básicamente morada”, detalló. “Estos ángeles de la UCI, de alguna manera, la resucitaron en ese momento, la cuidaron muy rápido, la intubaron y todo lo demás”.

Tras el parto, la bebé fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) donde pasó casi 100 días internada, en pleno contexto de la pandemia de COVID-19, lo que sumó una dificultad adicional para la pareja.

“Como eran tiempos de COVID, mi esposa y yo básicamente hacíamos turnos de 12 horas en el hospital durante tres meses y medio”, explicó Jonas. La rutina fue tan intensa que aún hoy conserva recuerdos sensoriales de esa etapa: “Todavía podría decir que puedo sentir el olor”.

Durante ese tiempo, Nick y Priyanka se turnaban para acompañar a su hija, muchas veces sin coincidir. “Fue un golpe duro de realidad”, reflexionó el músico. “Simplemente manejar de ida y vuelta todos los días y vernos como barcos que se cruzan fue algo muy loco”.

En el programa, Jonas reiteró muchas veces su gratitud al personal médico que cuidó a su hija hasta que estuvo fuera de peligro. “Solo diré esto sobre las enfermeras del NICU: son verdaderamente ángeles”, expersó.

La evolución de Malti fue lenta. “Luchó todos los días durante tres meses y medio y lentamente empezó a ganar algo de peso”, contó Jonas. “Después de seis transfusiones de sangre, estaba muy bien y pudimos llevarla a casa después de tres meses y medio”, explicó. Finalmente, la niña fue dada de alta en mayo de 2022.

Hoy las cosas son distintas. “Ya no pesa 1 libra y 11 onzas”, dijo Jonas con alivio. “Es una hermosa y saludable niña de cuatro años”.