Madonna sube video bailando en lencería y alborota las redes

La imagen de Madonna bailando en lencería por su apartamento, mientras realiza playback de “Thief of Hearts”, tema incluido en su álbum Erotica de 1992, se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales durante los últimos días.

En el video, la cantante luce un bustier negro, medias de red, un abrigo de estampado animal y gafas oscuras. Cerca de ella, sobre una mesa, se pueden ver un pequeño cofre de madera y varios libros, elementos que acompañan la escena y refuerzan la atmósfera íntima del clip.

La publicación de Madonna en Instagram incluyó la frase: “Los corazones están hechos para romperse......”. Esta línea funcionó como declaración de intenciones y como guiño al dramatismo que atraviesa su obra.

Las respuestas de quienes la siguen no tardaron en aparecer. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Digan lo que digan, Madonna siempre será la reina del pop”, una afirmación que se repite de distintas formas en la sección de comentarios.

Otros mensajes expresan el entusiasmo por el regreso a la etapa de Erotica: “Vuelvan a traer Erotica, amo este álbum. Infravalorado. Para mí, uno de los mejores”. y “Bueno, esta definitivamente va en el próximo repertorio”.

Desde el momento de la publicación, “Thief of Hearts” experimentó un aumento notable en las reproducciones diarias en Spotify, alcanzando niveles inéditos para la canción desde su lanzamiento original.

Numerosos usuarios de TikTok e Instagram escogieron el tema para musicalizar sus propios videos y publicaciones, lo que llevó la canción a nuevos públicos y permitió que personas jóvenes se acercaran a la obra de Madonna.

El video remite, tanto en su estética como en su actitud, a la época de Erotica. Este proyecto no solo consistió en el disco, sino que también incluyó el libro fotográfico Sex, desarrollado junto a Steven Meisel Studio y Fabien Baron.

Muchas de las imágenes del libro se inspiraron en la escena punk de Nueva York durante los años setenta, especialmente en los trabajos de Robert Mapplethorpe.

El cruce de música, fotografía y provocación visual marcó un momento clave en la carrera de Madonna y sigue siendo tema de conversación y análisis entre quienes estudian la cultura pop.