Madonna sube video bailando en lencería y alborota las redes

La imagen de Madonna bailando en lencería por su apartamento, mientras realiza playback de “Thief of Hearts”, tema incluido en su álbum Erotica de 1992, se convirtió en uno de los contenidos más comentados en redes sociales durante los últimos días.
En el video, la cantante luce un bustier negro, medias de red, un abrigo de estampado animal y gafas oscuras. Cerca de ella, sobre una mesa, se pueden ver un pequeño cofre de madera y varios libros, elementos que acompañan la escena y refuerzan la atmósfera íntima del clip.
La publicación de Madonna en Instagram incluyó la frase: “Los corazones están hechos para romperse......”. Esta línea funcionó como declaración de intenciones y como guiño al dramatismo que atraviesa su obra.
Las respuestas de quienes la siguen no tardaron en aparecer. Entre los mensajes más destacados se encuentran: “Digan lo que digan, Madonna siempre será la reina del pop”, una afirmación que se repite de distintas formas en la sección de comentarios.
Otros mensajes expresan el entusiasmo por el regreso a la etapa de Erotica: “Vuelvan a traer Erotica, amo este álbum. Infravalorado. Para mí, uno de los mejores”. y “Bueno, esta definitivamente va en el próximo repertorio”.
Desde el momento de la publicación, “Thief of Hearts” experimentó un aumento notable en las reproducciones diarias en Spotify, alcanzando niveles inéditos para la canción desde su lanzamiento original.
Numerosos usuarios de TikTok e Instagram escogieron el tema para musicalizar sus propios videos y publicaciones, lo que llevó la canción a nuevos públicos y permitió que personas jóvenes se acercaran a la obra de Madonna.
El video remite, tanto en su estética como en su actitud, a la época de Erotica. Este proyecto no solo consistió en el disco, sino que también incluyó el libro fotográfico Sex, desarrollado junto a Steven Meisel Studio y Fabien Baron.
Muchas de las imágenes del libro se inspiraron en la escena punk de Nueva York durante los años setenta, especialmente en los trabajos de Robert Mapplethorpe.
El cruce de música, fotografía y provocación visual marcó un momento clave en la carrera de Madonna y sigue siendo tema de conversación y análisis entre quienes estudian la cultura pop.
En la sección de comentarios del video, las declaraciones de los seguidores muestran una combinación de entusiasmo, nostalgia y reconocimiento. Frases como “La única reina” y “Este álbum está infravalorado. Para mí es de los mejores”. se repiten, reafirmando el vínculo especial que existe entre la artista y su audiencia.
Mientras el video circulaba en las plataformas digitales, otras publicaciones recientes de Madonna aportaron detalles sobre su vida personal.
A principios de enero, la cantante subió fotos de unas vacaciones familiares en Marruecos, donde aparece con sus hijos Rocco Ritchie, David, Mercy, Stella y Estere, y su pareja Akeem Morris.
Las imágenes muestran distintos momentos de la convivencia: desde selfies y retratos grupales hasta celebraciones donde Madonna aparece tocando un tambor.
En el texto que acompaña esa galería, la artista escribió: “Habibi, cobra vida... es 2026”, una dedicatoria afectuosa que suma una capa extra de intimidad a su perfil público.
En paralelo, la figura de Madonna sigue presente en espacios vinculados al arte y la creatividad.
La artista documentó hace poco una visita a la localidad inglesa de Margate, donde acompañó a su amiga y artista visual Dame Tracey Emin en un programa de residencia artística destinado a jóvenes de distintas partes del mundo.
En su publicación sobre esta experiencia, Madonna compartió: “Este es mi paraíso. Siempre que voy, siento que entro en un sueño”. Además, bromeó sobre su restaurante favorito en la ciudad: “No voy a decir el nombre porque solo tiene una mesa y si todos lo saben, nadie va a dejarme sentar allí”.
La relación entre Madonna y Emin se sostiene en una amistad de más de veinticinco años y se basa en el apoyo mutuo a proyectos culturales.
Emin agradeció públicamente la visita de la cantante y destacó su interés por las exposiciones independientes de Margate.