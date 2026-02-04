Exdiputado Ramón Carranza destaca que Honduras perdió “a cuatro servidores públicos"

  1. Inicio
Ramón Carranza, exdiputado de El Paraíso, destacó que Honduras perdió “a cuatro servidores públicos que cumplieron su deber hasta el final”.

Ramón Carranza, exdiputado nacionalista por el departamento de El Paraíso.
Tegucigalpa, Honduras

El exdiputado nacionalista por el departamento de El Paraíso, Ramón Carranza, dijo que "hoy Honduras pierde a cuatro servidores públicos que cumplieron su deber hasta el final".

Eso a raíz del fatal accidente de tránsito que se registro en la comunidad de Las Flores, Lempira, donde cuatro miembros de la Policia Nacional entre ellos dos hombres y dos mujeres perdieron la vida.

"Acompaño con respeto y profundo pesar a sus familias, amigos y a la Policía Nacional. En el dolor colectivo, honremos su memoria con gratitud y silencio digno. Que descansen en paz" escribió Carranza Discua en la red social X.

Los fallecidos en el fatal accidente vial al impactar la patrulla policial con un bus que cubre la ruta Lepaera-Gracias- Lempira son: Leydi Mariela Licona Cáceres, Isaías Gutiérrez Fúnez, Yuri Benítez Mejía y José Henry Pérez Zaldívar.

Dos de las víctimas eran originarias del municipio de Las Flores, uno de La Campa en Lempiras y uno de Comayagua.

