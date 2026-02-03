Por su excelente calidad, chocolates hondureños mantienen precios altos

San Pedro Sula, Honduras

En los últimos días, los futuros del cacao en Nueva York (ICE) han oscilado entre los $4,200 y $4,300 por tonelada métrica, con cotizaciones recientes alrededor de $4,265 (al cierre del 3 de febrero de 2026, con fluctuaciones diarias como +1.31%).

El precio del cacao en el mercado internacional ha experimentado una fuerte caída en los últimos meses, regresando a niveles similares a los registrados a finales de 2023. Sin embargo, los chocolates fabricados en Honduras mantienen precios elevados y una demanda sostenida, gracias a la excepcional calidad de su cacao fino de aroma y al enfoque en segmentos premium.

Esta corrección representa una baja de aproximadamente el 30% en el último mes y más del 60% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando los precios alcanzaron máximos históricos por encima de los $10,000 y $12,900 debido a déficits en el suministro.

Esta drástica reducción obedece a la recuperación de las cosechas en los principales productores de África Occidental (Costa de Marfil y Ghana), mejores condiciones climáticas, proyecciones de superávit global para las temporadas 2025/26 y 2026/27 y una demanda industrial debilitada tras años de precios elevados que llevaron a los fabricantes a reformular productos, reducir el uso de cacao y perder consumidores sensibles al precio.

En los mercados locales de muchos países de América Latina, como Honduras, donde, además de producir cacao, lo procesan y fabrican productos de consumo final, las barras de chocolate siguen manteniendo el precio, independientemente de la volatilidad de los precios de la materia prima.

Mario Zavala, chocolatero profesional y copropietario de Guille Chocolatería de Tegucigalpa, afirma que las fluctuaciones del mercado no erosionan los precios de las barras hondureñas porque el "país produce uno de los mejores chocolates de América Latina".

"El precio del cacao no se refleja en el precio de los chocolates fabricados en Honduras porque estos son fabricados para paladares selectos. No son chocolates fabricados con manteca saturada, sino con manteca de cacao. Los costos para producirlos son altos porque es un trabajo fino. Este trabajo fino comienza con la labor que hacemos con el productor del cacao, con el fermentador, que es especialista en esto, y en el laboratorio", afirma Zavala, quien estudió un máster en chocolatería en el Instituto Culinario de Barcelona, España.

El cacao hondureño, cultivado en regiones privilegiadas como La Mosquitia, el lago de Yojoa y la costa atlántica, destaca por su perfil sensorial complejo: notas de frutas tropicales, cítricos, panela y café. Marcas artesanales como Atucún, Mayak Chocolate, Yojoa Chocolate, Zucoleto, Palato e Ibagari se posicionan entre las mejores del mundo, acumulando premios en competencias internacionales como los International Chocolate Awards, Cocoa of Excellence y certámenes en París, Rumanía y otros escenarios globales, donde han obtenido medallas de oro, plata y bronce.

El año pasado, Guille Chocolatería logró una medalla de plata en los International Chocolate Awards en Nueva York, superando a países que gozan de fama y prestigio, como Venezuela, México y Colombia.

El experimentado chocolatero Max Joel Castro, gerente general de Honduras Chocolate Company, dice que detrás de la calidad de barra de chocolate hay un proceso cuidado y riguroso y estrategias para asimilar las alzas del precio y mantener el punto de equilibrio en tiempos de mayor presión.

“Cuando el precio sube, inmediatamente las cooperativas y productores de cacao de Honduras incrementan el precio. Pero cuando el precio baja, como ha ocurrido en los últimos meses, los productores y cooperativas no le bajan al precio porque esto tiene que ver con los contratos de compra y los inventarios que ya tenían” dice.

Castro explicó que “muchos productores no tienen centros de acopio y le proveen la materia prima a cooperativas donde el cacao es sometido a un proceso de secado y fermentado que tarda treinta días. Durante ese período o al final de ese proceso, el pecio de la bolsa podría bajar a $500, por ejemplo, pero eso no indica que la cooperativa deba venderlo a ese precio porque perdería. Tiene que vender primero el inventario que le costó, digamos $1000, para comenzar a vender un inventario al nuevo precio”.