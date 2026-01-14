  1. Inicio
  2. · Honduras

Guatemala y Honduras, los países que captaron más remesas en 2025

Honduras recibió en 2025 más de $12,212 millones y Guatemala más de $25,530 millones, entre los dos países, captaron más del 65% de la cantidad percibida por Centroamérica.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 12:10 -
  • Juan Carlos Rivera
Guatemala y Honduras, los países que captaron más remesas en 2025

Honduras recibió más de $12,212 millones durante los meses de 2025. Con esa cantidad, se convierte en el segundo país de Centroamérica que capta más envíos de dólares por emigrantes en el extranjero.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Guatemala y Honduras se convierten en los países de que recibieron la mayor cantidad de remeses en Centroamérica, una región que captó más de $56,000 millones durante 2025.

El dato de cierre publicado esta semana por el Banco Central de Honduras (BCH) indica que Honduras hasta el 31 de diciembre de 2025 recibió $12,212 millones, cantidad superior a la captada en 2024: $9,743 millones.

Mientras Guatemala registró un ingreso de $25,530 millones, también una cantidad superior a la de 2024, la cual llegó a $21,510 millones, según cifras del Banco de Guatemala.

Guatemala y Honduras suman, entre los dos, más de $37,742 millones, cantidad que corresponde al 65% de la cantidad que percibió la región centroamericana: más de $56,000 millones.

El Salvador, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, contabilizó hasta noviembre de 2025, $9,021 millones, con un promedio mensual de $820 millones (con un pico histórico en mayo de $899 millones) se acercaría a los $10,000 al cierre de diciembre.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en noviembre que Nicaragua captaría, aproximadamente, $6,199 millones en 2025; Costa Rica, $705 millones y Panamá $477 millones.

Honduras debe adoptar nuevas normas que surgen el mercado internacional

En el informe Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: Adaptaciones en un contexto de incertidumbre, publicado a finales del año pasado, el BID explicó que “los países de Centroamérica volvieron a registrar en 2025 los mayores crecimientos de remesas de toda América Latina y el Caribe” y estimó “que al cierre del año alcanzarán una tasa de crecimiento de 20,4%, muy superior a la observada el año anterior, con ingresos que rondarán los $55.395 millones”.

Las remesas hacen milagros en municipios que estuvieron en el olvido

“Este aumento refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos; durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21.2% respecto al mismo período del año anterior”, dice el informe.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias