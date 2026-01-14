Guatemala y Honduras, los países que captaron más remesas en 2025

San Pedro Sula, Honduras

Guatemala y Honduras se convierten en los países de que recibieron la mayor cantidad de remeses en Centroamérica, una región que captó más de $56,000 millones durante 2025.

El dato de cierre publicado esta semana por el Banco Central de Honduras (BCH) indica que Honduras hasta el 31 de diciembre de 2025 recibió $12,212 millones, cantidad superior a la captada en 2024: $9,743 millones.

Mientras Guatemala registró un ingreso de $25,530 millones, también una cantidad superior a la de 2024, la cual llegó a $21,510 millones, según cifras del Banco de Guatemala.

Guatemala y Honduras suman, entre los dos, más de $37,742 millones, cantidad que corresponde al 65% de la cantidad que percibió la región centroamericana: más de $56,000 millones.