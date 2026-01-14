Guatemala y Honduras, los países que captaron más remesas en 2025

Guatemala y Honduras se convierten en los países de que recibieron la mayor cantidad de remeses en Centroamérica, una región que captó más de $56,000 millones durante 2025.
El dato de cierre publicado esta semana por el Banco Central de Honduras (BCH) indica que Honduras hasta el 31 de diciembre de 2025 recibió $12,212 millones, cantidad superior a la captada en 2024: $9,743 millones.
Mientras Guatemala registró un ingreso de $25,530 millones, también una cantidad superior a la de 2024, la cual llegó a $21,510 millones, según cifras del Banco de Guatemala.
Guatemala y Honduras suman, entre los dos, más de $37,742 millones, cantidad que corresponde al 65% de la cantidad que percibió la región centroamericana: más de $56,000 millones.
El Salvador, de acuerdo con el Banco Central de Reserva, contabilizó hasta noviembre de 2025, $9,021 millones, con un promedio mensual de $820 millones (con un pico histórico en mayo de $899 millones) se acercaría a los $10,000 al cierre de diciembre.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó en noviembre que Nicaragua captaría, aproximadamente, $6,199 millones en 2025; Costa Rica, $705 millones y Panamá $477 millones.
En el informe Las remesas a América Latina y el Caribe en 2025: Adaptaciones en un contexto de incertidumbre, publicado a finales del año pasado, el BID explicó que “los países de Centroamérica volvieron a registrar en 2025 los mayores crecimientos de remesas de toda América Latina y el Caribe” y estimó “que al cierre del año alcanzarán una tasa de crecimiento de 20,4%, muy superior a la observada el año anterior, con ingresos que rondarán los $55.395 millones”.
“Este aumento refleja la reacción de los migrantes frente a la incertidumbre que enfrentan en el principal país de origen de estos flujos; durante los primeros meses del año muchos recurrieron a sus ahorros para hacer más envíos a sus familias y por montos promedio más altos, lo que condujo a un incremento de 21.2% respecto al mismo período del año anterior”, dice el informe.