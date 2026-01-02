Nasry Asfura tendrá que impulsar nuevo sistema de transporte

San Pedro Sula, Honduras

Esta acción resulta clave para combatir el congestionamiento vial, que no solo golpea la economía de las familias y la productividad de los municipios, sino que también deteriora la calidad de vida de los habitantes y está dejando a miles de personas con discapacidades permanentes producto de accidentes diarios.

El gobierno de Nasry Asfura enfrenta un desafío que administraciones anteriores evitaron encarar: respaldar a las ciudades grandes y medianas en la implementación de sistemas de transporte urbano moderno , ante el acelerado crecimiento del parque vehicular y el aumento de los accidentes de tránsito.

En San Pedro Sula, epicentro del caos vial, miles de ciudadanos padecen las consecuencias directas. Uno de ellos es Roger Isaula, trabajador de una fábrica, quien vive un calvario constante al desplazarse en autobuses inseguros, conocidos como rapiditos.

“Cada mañana salgo de mi casa y no sé si regresaré con vida o si mi familia tendrá que ir a un hospital para que me atiendan. Los rapiditos en los que viajo circulan a alta velocidad y ponen en riesgo a todos. Casi siempre hay accidentes que dejan muertos y heridos”, relató.

Por las tardes, las calles de San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades con alta densidad poblacional se vuelven caóticas. Después de las cinco de la tarde se forman interminables filas de vehículos que afectan tanto a usuarios del transporte público como a conductores de automóviles particulares. Además del mayor gasto en combustible, esta situación obliga a miles de personas a llegar tarde a sus hogares.

Ante este panorama, cientos de ciudadanos han optado por adquirir motocicletas como alternativa de movilidad. Sin embargo, esta opción está llevando a muchos trabajadores —que circulan haciendo zigzag entre los vehículos— a hospitales y cementerios, tras sufrir graves accidentes en calles y carreteras.

Román Valenzuela, ortopedista y traumatólogo en San Pedro Sula, alertó sobre la urgencia de modernizar el sistema de transporte urbano. “Debido a la ausencia de autobuses seguros, la necesidad empuja a las personas a comprar motocicletas como alternativa, pero esta elección, aunque parece práctica, agrava los problemas”, explicó.

El especialista observa un aumento alarmante de accidentes graves que dejan personas lisiadas, muchas de las cuales no logran una adecuada atención médico-quirúrgica en hospitales públicos debido a la falta de insumos y medicamentos, así como a la saturación de los centros asistenciales.

“Los hospitales públicos enfrentan limitaciones severas. Los centros privados ofrecen atención especializada, pero no todas las personas pueden costearla. Las cirugías en extremidades resultan inalcanzables para la mayoría, profundizando la vulnerabilidad social”, añadió Valenzuela.