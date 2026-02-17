De las redes a la calle: falso regreso del Bono 10,000 desató aglomeraciones de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Una narrativa falsa sobre el supuesto regreso del Bono 10,000 desató el lunes 16 de febrero de 2026 una aglomeración en el barrio Cabañas, donde decenas de personas llegaron a una vivienda particular para dejar copias de identidad y números de teléfono.

La convocatoria se difundió por Facebook y WhatsApp con mensajes que prometían un apoyo de 10,000 lempiras para personas de escasos recursos y señalaban una casa del sector, identificada por vecinos como la de “Doña Rosa”, como punto de entrega de documentos.

La cadena digital empujó a los asistentes a actuar como si se tratara de un proceso oficial, pese a que en el lugar no había personal del Estado ni un mecanismo legítimo de inscripción.

Algunas personas depositaron su documentación por el portón de la vivienda y otras se retiraron al notar desorden y falta de control institucional.

“Por Facebook miré yo la foto de la casa, que hay que venir a dejar los papeles”, relató María Ramírez, una de las ciudadanas que acudió al sitio.

Otra asistente explicó que llegó por información vista en redes sociales y decidió no entregar sus datos al no encontrar un procedimiento formal.