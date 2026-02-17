Laporta provoca al Real Madrid y lanza una advertencia directa a los árbitros

El expresidente del Barcelona Joan Laporta ha afirmado este martes que, pese a la última derrota ante el Girona en Montilivi (1-2), tiene "más claro que nunca" que el equipo azulgrana ganará la Liga, aunque tendrá que hacerlo "contra todo y contra todos".

"Conozco a Hansi Flick (el entrenador) y Deco (Anderson Luis de Souza, el director deportivo), y sé lo que se respira en el vestuario y la personalidad de nuestros jugadores, y estoy seguro de que ganaremos LaLiga; totalmente seguro", ha afirmado en el acto de inauguración de su sede electoral.

El ahora precandidato a la presidencia del Barça ha apuntado que "todo gran equipo tiene un momento de bajón", pero que en el caso del cuadro catalán, cuando eso sucede, "hay algunos que se aprovechan".