Embargo de L90 millones golpea presupuesto de la Oabi

Tegucigalpa, Honduras

Los embargos se han convertido en una situación recurrente en la actual administración pública, y no por montos menores: las sumas alcanzan hasta nueve cifras. Luego de que se conociera que al menos seis alcaldías a nivel nacional tienen sus cuentas embargadas por demandas laborales que superan los 100 millones de lempiras, otra institución se suma a la lista de entidades estatales que enfrentan esta problemática.

Se trata de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), institución descentralizada del Poder Ejecutivo, que deberá enfrentar un embargo millonario durante la gestión del presidente Nasry Asfura. La situación fue confirmada por Elizabeth Rodríguez, directora de la Oabi, quien tomó posesión oficial del cargo este día, aunque desde la semana anterior participaba en el proceso de transición con la administración saliente. "Puntualmente lo más delicado para la Oabi, es el haberle embargado su presupuesto, que es lo que tiene ahora mismo atada a la Oabi, para poder crecer en demanda de los bienes entregados por el Ministerio Público, por orden jurisdiccional", lamentó Rodríguez. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse La funcionaria reveló que "el embargo se trata de 90 millones de lempiras, que han generado como consecuencia el trastoque del presupuesto; el corazón de Oabi. Con esto, la oficina podría tener la contratación de expertos, de ingenieros, de personal multidisciplinario en campo, para poder determinar como consecuencia la situación de estos bienes". Ante este escenario, Rodríguez anunció que presentará las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público (MP) para hacer frente a las 247 demandas interpuestas recientemente contra la institución. Asimismo, informó que denunciarán ante el ente acusador las usurpaciones de bienes bajo la tutela y administración de la OABI.

La situación financiera de la Oabi

Las investigaciones impulsadas por la nueva dirección apuntarán a funcionarios judiciales que habrían permitido que el presupuesto de la institución fuera afectado de esta manera. Según Rodríguez, “la Oabi no puede funcionar de una manera correcta si la han dejado sin sus activos. La mayor parte es de un juzgado en el litoral atlántico. Vamos a centralizar la denuncia y que sea la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento del Sector Justicia, la que conozca esa denuncia”, sentenció. Más de nueve mil bienes están bajo la administración de la Oabi, según registros institucionales. Para su adecuada custodia, la funcionaria considera necesario modernizar y sistematizar los procesos de gestión. En los últimos años, la Oabi ha operado con fondos propios provenientes de las cuentas que administra, que rondan los 57 millones de lempiras. Dagoberto Aspra, procurador general de la República, y Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se reunieron con Elizabeth Rodríguez para conocer la situación financiera de la Oabi y explorar posibles mecanismos de apoyo institucional.