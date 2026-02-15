Honduras venderá energía almacenada en baterías en 2026

A finales del primer semestre de 2026, Honduras contará por primera vez con venta de energía almacenada en baterías de litio de ferrofosfato, una tecnología que permitirá inyectar electricidad renovable en horas de mayor demanda, incluso durante la noche.
La planta, denominada Solar Two o Valle II, se instala en Nacaome, Valle, y estará habilitada para operar en el Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO), segmento en el que participan generadoras privadas que no mantienen contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Valle II se abastecerá de la producción de las plantas solares Sopossa-Cohessa, ubicadas en la aldea Agua Fría, Nacaome. Ambas cuentan con una capacidad instalada de 140 megavatios —70 cada una— y fueron las primeras en entrar en operación comercial en el país, en julio de 2015.
El presidente ejecutivo de Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. (IRESA), Adolfo Larach, detalló que el costo de la energía almacenada será competitivo. “Será de 12 centavos de dólar el kilovatio”, afirmó.
Larach explicó que la incorporación de baterías permitirá ofrecer energía solar en horarios en los que tradicionalmente no se dispone de este recurso. “Ahora se podrá suministrar energía solar en horas nocturnas”, señaló.
De acuerdo con el ejecutivo, la electricidad almacenada será vendida a la ENEE durante los picos de consumo, que suelen registrarse al mediodía y en las primeras horas de la noche. La instalación de la nueva planta tomará entre tres y cuatro meses, ya que las baterías de litio de ferrofosfato son modulares y del tamaño de un contenedor.
El costo proyectado de 12 centavos de dólar por kilovatio hora es inferior al de la energía generada por plantas de arrendamiento que operan con diésel, cuyo precio supera los 22 centavos de dólar por kilovatio hora.
Con este proyecto, Solar Two se convertirá en la primera planta privada en incorporar almacenamiento con baterías de litio ferrofosfato en el sistema eléctrico nacional, lo que incrementará la disponibilidad de potencia firme para cubrir la demanda en las horas de mayor consumo.
IRESA es un conglomerado hondureño con sede en San Pedro Sula que produce energía mediante cinco tecnologías: hídrica, térmica, solar, geotérmica y carbón. La empresa cuenta con una capacidad instalada total de 493.06 megavatios en el país.
En paralelo, la ENEE ejecuta la instalación de una planta de almacenamiento en Amarateca, Francisco Morazán, con capacidad de 75 megavatios, la cual se prevé que esté lista en marzo próximo.