Honduras venderá energía almacenada en baterías en 2026

Tegucigalpa, Honduras.

A finales del primer semestre de 2026, Honduras contará por primera vez con venta de energía almacenada en baterías de litio de ferrofosfato, una tecnología que permitirá inyectar electricidad renovable en horas de mayor demanda, incluso durante la noche.

La planta, denominada Solar Two o Valle II, se instala en Nacaome, Valle, y estará habilitada para operar en el Mercado Eléctrico de Oportunidad (MEO), segmento en el que participan generadoras privadas que no mantienen contrato con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Valle II se abastecerá de la producción de las plantas solares Sopossa-Cohessa, ubicadas en la aldea Agua Fría, Nacaome. Ambas cuentan con una capacidad instalada de 140 megavatios —70 cada una— y fueron las primeras en entrar en operación comercial en el país, en julio de 2015.

El presidente ejecutivo de Inversiones y Representaciones Electromecánicas S.A. (IRESA), Adolfo Larach, detalló que el costo de la energía almacenada será competitivo. “Será de 12 centavos de dólar el kilovatio”, afirmó.