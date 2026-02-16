"Iván prometió pagar hasta el último centavo, pero siento que nos manipula": Socios de Koriun

Luego del desenlace del caso Koriun, los socios comenzaron a organizarse para intentar recuperar su dinero. Ciertas autoridades prometieran devolver el faltante a los afectados (aunque nunca se conoció con qué criterios y la inexistencia de un marco legal).Los afectados no abandonan su lucha. El pasado 30 de enero en Choluteca, decenas de socios salieron a las calles a exigir su dinero al nuevo Gobierno, al igual que el pasado 14 de febrero en Choloma.“Le pedimos a las nuevas autoridades que nos escuchen y nos sirva como mediador con el Ministerio Público para poder resolver nuestro caso”, mencionó una joven en la caminata.Los 35 mil socios tienen comunicación a través de grupos de WhatsApp para compartir información relevante, coincidir en manifestaciones al mismo tiempo en diferentes zonas, dialogar posturas y organizarse con los próximos pasos a seguir.Actualmente, en la mayoría de los siete departamentos donde operaba Koriun ya tienen conformadas sus juntas directivas y ya han recogido censos con recibos del dinero invertido de cada socio, en caso de que el Ministerio Público lo necesite.