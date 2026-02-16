"Iván prometió pagar hasta el último centavo, pero siento que nos manipula": Socios de Koriun

Tegucigalpa, Honduras.-

Un año después de que estallara la estafa piramidal de Koriun Inversiones, miles de afectados permanecen en la incertidumbre y depositan su esperanza en la promesa de su gerente, Iván Velásquez, quien asegura -dicen las víctimas- que “al recuperar su libertad devolverá el dinero invertido”. El discurso, cuentan varios afectados, va acompañado de un llamado a la unidad de los cerca de 35 mil socios para ejercer presión social y lograr su excarcelación. "Él nos ha dicho que confiemos y que lo apoyemos, al final usted recuerde que fue el Gobierno el que se metió porque Iván había cumplido con lo que prometió", mencionó un inversionista cholomeño, aunque obvió el hecho que no hay rastro de 300 millones de lempiras que, según las autoridades, quedaron en poder de Velásquez. LA PRENSA Premium conversó con diversos grupos de socios, algunos de Choloma y otros de Choluteca (ciudades donde operaba la financiera), quienes están divididos entre quienes aún respaldan a Velásquez y quienes exigen que el proceso judicial continúe sin interferencias. Elizabeth (nombre ficticio), una madre de familia que invirtió los ahorros de más de diez años, aseguró que ha recibido mensajes reenviados en grupos de socios, donde "dicen que Iván prometió pagar hasta el último centavo si sale libre, que el problema es que estando preso no puede mover el dinero", relató. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse "Uno quiere creer. Mire, ustedes saben que varía gente se endeudó y quedó prácticamente en la calle por esa empresa y escuchar que nos van a devolver el dinero después de tanto tiempo no le niego que da esperanzas, pero siento que nos están manipulando", mencionó. "Quiere que los 35 mil salgamos a protestar y que se exija que lo liberen, que tenemos que demostrar que somos miles, que el pueblo está con él. Miré yo la verdad ya perdí las esperanzas, ya a este tiempo yo sé que no nos van a devolver nada, la gente es que se engaña, pero yo tonta no soy, ya mis 250 mil lempiras los hago perdidos", agregó. Don Juan Brevé, otro socio que sacó dos préstamos bancarios para invertir en Koriun, cuestionó que “si el dinero existiera, ¿por qué dependería de que él —Iván— esté libre? Eso es lo que muchos ya empezamos a preguntarnos”, dijo Por su parte, Saidy Rodríguez, una comerciante sureña que invirtió el capital de su negocio, consideró que el discurso busca tocar la desesperación de las víctimas. "Nos hablan de fe, de lealtad, de que somos una familia. Pero como le digo a los cipotes (sus hijos): una familia no juega con el dinero del trabajo de la gente. Yo siento que nos quieren usar, yo no me sumo a esa campaña", agregó.

Un año de incertidumbre

35,000 socios tenía Koriun Inversiones a nivel nacional

El caso Koriun Inversiones salió a la luz hace un año, exactamente el 16 de febrero de 2025, cuando LA PRENSA Premium publicó una investigación que mostraba que la financiera era un boom en Choloma, donde ante el cierre de varias maquilas, sus trabajadores optaban por invertir sus prestaciones en la empresa que prometía una rentabilidad del 5% semanal, es decir, un 20% al mes. Un día después, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) emitió una circular para advertir a la población no invertir en la empresa, ya que los recursos entregados a Koriun no estaban protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (Fosede). Las autoridades del Ministerio Público intervinieron tras detectar un esquema que presuntamente operaba sin los permisos legales correspondientes y con características similares a un modelo piramidal. Tras un allanamiento, se encontraron en poder del gerente de la empresa, de varias sucursales y en las cuentas bancarias alrededor de 421 millones, que luego habrían sido devuelto a algunos ahorrantes por el propio gerente de la empresa, aunque no hay registros de ello y se sospecha que dejó bajo su poder unos 300 millones de lempiras. Aun así, un cálculo realizado por LA PRENSA indica que la inversión total que captó sería de más de 5 mil millones de lempiras. Días después, las autoridades encontraron 1.8 millones de lempiras escondidos en el techo de la oficina del gerente, junto a 350 mil lempiras que estaban escondidos en un cuarto de una casa en la aldea El Porvenir, de San Manuel, Cortés. Ese dinero estaría en poder del Ministerio Público como evidencia del caso, según reveló el exdirector de la institución, Marco Antonio Zelaya. “Ese dinero está como evidencia del Ministerio Público del caso Koriun, la Oabi recibió 14 carros, una sociedad mercantil de comerciante individual y un terreno de 300 varas cuadradas en Choloma. Ahora es el nuevo Gobierno que tendrá que ver el asunto, pero la Oabi solo recibe y entrega por orden judicial”, expresó. Lo que dice Zelaya indica que el proceso de venta de los bienes de Koriun para resarcir a las víctimas (con los pocos fondos o bienes que quedan) depende del proceso de privación de dominio, aunque no parece que ese patrimonio alcance para la reparación económica. Los involucrados que están en prisión son Iván Velásquez, gerente general; su esposa, Kefi Gavarrete; Juan Carlos García, Marco Villeda; y Gustavo Flores, encargado de Choluteca, todos acusados de lavado de activos y asociación ilícita.

Víctimas

Luego del desenlace del caso Koriun, los socios comenzaron a organizarse para intentar recuperar su dinero. Ciertas autoridades prometieran devolver el faltante a los afectados (aunque nunca se conoció con qué criterios y la inexistencia de un marco legal). Los afectados no abandonan su lucha. El pasado 30 de enero en Choluteca, decenas de socios salieron a las calles a exigir su dinero al nuevo Gobierno, al igual que el pasado 14 de febrero en Choloma. “Le pedimos a las nuevas autoridades que nos escuchen y nos sirva como mediador con el Ministerio Público para poder resolver nuestro caso”, mencionó una joven en la caminata. Los 35 mil socios tienen comunicación a través de grupos de WhatsApp para compartir información relevante, coincidir en manifestaciones al mismo tiempo en diferentes zonas, dialogar posturas y organizarse con los próximos pasos a seguir. Actualmente, en la mayoría de los siete departamentos donde operaba Koriun ya tienen conformadas sus juntas directivas y ya han recogido censos con recibos del dinero invertido de cada socio, en caso de que el Ministerio Público lo necesite.