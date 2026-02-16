Intercambiador en Choloma iniciará tras anuncio del presidente Asfura

San Pedro Sula, Cortés

El intercambiador que promete descongestionar el bulevar del municipio de Choloma, en la salida hacia Puerto Cortés, será una realidad luego de que el presidente de la República, Nasry Asfura, anunciara el inicio del proyecto. El esperado intercambiador vial en la carretera de Choloma a Puerto Cortés, cerca del Mall Las Américas, en la zona norte de Honduras, será construido por la Concesionaria Vial de Honduras (Covi-H). Los diseños ya están finalizados; sin embargo, la obra no se ha podido concretar porque faltaba que el Gobierno emitiera la orden de inicio.

En una reunión con empresarios de la zona norte este fin de semana, el presidente Nasry Asfura habló sobre dinamizar la inversión privada y acelerar proyectos estratégicos de infraestructura en el Valle de Sula. Entre ellos mencionó el intercambiador en Choloma, Cortés, una obra destinada a descongestionar una de las principales rutas hacia Puerto Cortés y mejorar la fluidez del transporte de mercancías, la competitividad logística y la movilidad de trabajadores y empresas del sector industrial. "Se levantó hace más de un mes la topografía para el puente completode Choloma, ya estamos revisando el diseño", aseveró Asfura. Durante el encuentro, el mandatario destacó que su administración ha iniciado una fase clave de proyectos de infraestructura que impactarán directamente la productividad, la logística y la seguridad de la región. Entre ellos mencionó los trabajos de dragado en el Valle de Sula, el reforzamiento y construcción de bordos de protección contra inundaciones, la modernización de la red vial y el inicio de obras en carreteras estratégicas del corredor industrial. El intercambiador, ubicado a la altura del kilómetro 287, busca aliviar un punto crítico por donde circulan más de 25,000 vehículos diarios, especialmente en horas pico. Hasta mediados de 2025, el proyecto se encontraba en la etapa final de los estudios de ingeniería.

La construcción del intercambiador permitirá separar los flujos de tránsito local y de carga pesada, reduciendo los embotellamientos que se registran a diario en ese tramo. Por esa vía circula una alta cantidad de transporte pesado que se dirige hacia y desde Puerto Cortés, lo que genera congestionamientos prolongados en horas pico. Con la nueva infraestructura se espera agilizar los tiempos de traslado, disminuir el riesgo de accidentes y mejorar la calidad de vida de los residentes y trabajadores que transitan por la zona. En una reciente entrevista, LA PRENSA consultó a la concesionaria sobre la fecha de ejecución de la obra. Representantes de Covi-H respondieron: "El proyecto está listo para avanzar una vez se emita la orden de inicio por parte del concedente (el Estado de Honduras a través de sus entidades, la SIT).