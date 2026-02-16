Hondureño cae tras hablar con falsa menor creada por detectives en Florida

Florida, Estados Unidos.

Un ciudadano hondureño fue capturado en Florida tras una operación encubierta realizada por el Departamento de Policía de Auburndale, luego de que presuntamente intentara reunirse con quien creía era una menor de 14 años. Según el informe oficial, agentes de la División de Investigación Criminal se hicieron pasar por la adolescente durante varios días, tiempo en el que el sospechoso, quien habría usado el nombre de Larry, y enviado mensajes de contenido inapropiado y coordinado un encuentro presencial.

"Milton creía que se estaba comunicando con una chica de 14 años pero en realidad estaba hablando con detectives encubiertos", informaron los agentes de investigación. "En el transcurso de siete días, Milton envió repetidamente mensajes e imágenes explícitas a los detectives y ofreció 60 dólares a cambio de actos sexuales ilegales con él", explica el informe del Departamento de Policía de Auburndale. El 10 de febrero de 2026, el individuo acudió al lugar acordado, donde fue arrestado sin incidentes. El hondureño fue identificado como Milton Reinerio Peña Hernandez, de 36 años de edad, residente en Bradenton, Florida. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Tras la detención, el detenido dijo ser ciudadano hondureño. El caso fue notificado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que el acusado indicó encontrarse en el país sin estatus migratorio legal.

Las autoridades informaron que enfrenta 18 cargos graves, entre ellos intento de conducta lasciva, transmisión de material perjudicial a un menor y uso ilegal de dispositivos de comunicación para atraer a un menor. Peña fue registrado en la cárcel del condado de Polk.