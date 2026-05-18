Derroche de bellezas en Real España-Marathón: las chicas que robaron suspiros en SPS

¡Enamoraron previo al derbi! Te compartimos las mejores imágenes del ambiente y las chicas que cautivaron en San Pedro Sula.
Los aficionados de Real España y Marathón compartiendo antes del derbi sampedrano en el Morazán.
Doña Judith y Valeria, madre e hija que comparten su amor para equipos distintos en el derbi sampedrano.
Un ambiente muy familiar se vivió en las graderías del recinto sampedrano. Real España y Marathón protagonizaron el duelo por la jornada 6 en busca del pase a la final.
"Real España mi abuelo no pudo verlos campeones. ¡No le fallen!", expresaron algunos aficionados aurinegros desde las graderías.
Ella es Bella Siloet, la linda esposa de Jhow Benavídez, nos compartió su hermosa sonrisa y ella llegó bien acompañada al recinto sampedrano.
¡Unidos! La familia del jugador del Real España dando su apoyo al equipo en la jornada 6 de las triangulares del Clausura 2026.
¡PERO, QUÉ HERMOSA! La bella edecán que robó suspiros en el interior del Estadio Morazán.
¡Lindas! Así posaron las bellas edecanes para las cámaras de LA PRENSA previo al Real España vs Marathón.
¡Sin palabras! Ella fue otra de las chicas que enamoró a más de uno en la cancha del recinto sampedrano.
¡No hay duda, San Pedro Sula tuvo invitadas de lujo! Las aficionadas del Real España robaron miradas desde las graderías del Morazán.
Las chicas engalanaron y adornaron la previa del Real España vs Marathón por la jornada 6 del Clausura 2026.
¡Hermosas! Las chicas aficionadas del Marathón tampoco se quedaron atrás y robaron miradas en San Pedro Sula.
¡Una selfie para el recuerdo! La risueña hincha del Real España que aprovechó el momento para una fotografía.
¡Y ahora con otra belleza! Así fueron captadas las aficionadas del Real España en la previa del derbi en San Pedro Sula.
¡ENAMORADOS DE ELLA! Esta bella aficionada del Real España se robó la atención y así posó para las cámaras de Diario LA PRENSA.
Sin duda, San Pedro Sula tuvo derroche de bellezas que acapararon miradas antes del inicio del derbi.
Las lindas aficionadas del Marathón también se hicieron presentes en el Morazán para disfrutar del duelo.
Sin duda alguna, el derbi recibió invitadas de lujo en las graderías para darle apoyo a sus equipos.
¡Más de la Máquina! Las chicas que se sumaron para apoyar al Real España en las triangulares.
Las aficionadas de la Máquina acaparon miradas en la previa del derbi en San Pedro Sula.
La familia verdolaga presente en el Estadio Morazán para ver al Marathón.
Los verdolagas vienen de vencer por la mínima al Olimpia, y por ende, de eliminarlos en el Clausura 2026.
El derbi también se vivió en las graderías con las hermosas chicas que llegaron al recinto sampedrano.
¡Lindo ambiente! Los aficionados de Marathón y Real España que compartieron en la previa del clásico.