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Derroche de bellezas en Real España-Marathón: las chicas que robaron suspiros en SPS

El lindo ambiente que se vivió previo al Real España vs Marathón y chicas enamoraron: las hermosas que engalanaron el derbi en San Pedro Sula.

Derroche de bellezas en Real España-Marathón: las chicas que robaron suspiros en SPS
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¡Enamoraron previo al derbi! Te compartimos las mejores imágenes del ambiente y las chicas que cautivaron en San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Yoseph Amaya / Neptalí Romero
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Los aficionados de Real España y Marathón compartiendo antes del derbi sampedrano en el Morazán.
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Doña Judith y Valeria, madre e hija que comparten su amor para equipos distintos en el derbi sampedrano.
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Un ambiente muy familiar se vivió en las graderías del recinto sampedrano. Real España y Marathón protagonizaron el duelo por la jornada 6 en busca del pase a la final.
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"Real España mi abuelo no pudo verlos campeones. ¡No le fallen!", expresaron algunos aficionados aurinegros desde las graderías.
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Ella es Bella Siloet, la linda esposa de Jhow Benavídez, nos compartió su hermosa sonrisa y ella llegó bien acompañada al recinto sampedrano.
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¡Unidos! La familia del jugador del Real España dando su apoyo al equipo en la jornada 6 de las triangulares del Clausura 2026.
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¡PERO, QUÉ HERMOSA! La bella edecán que robó suspiros en el interior del Estadio Morazán.
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¡Lindas! Así posaron las bellas edecanes para las cámaras de LA PRENSA previo al Real España vs Marathón.
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¡Sin palabras! Ella fue otra de las chicas que enamoró a más de uno en la cancha del recinto sampedrano.
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¡No hay duda, San Pedro Sula tuvo invitadas de lujo! Las aficionadas del Real España robaron miradas desde las graderías del Morazán.
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Las chicas engalanaron y adornaron la previa del Real España vs Marathón por la jornada 6 del Clausura 2026.
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¡Hermosas! Las chicas aficionadas del Marathón tampoco se quedaron atrás y robaron miradas en San Pedro Sula.
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¡Una selfie para el recuerdo! La risueña hincha del Real España que aprovechó el momento para una fotografía.
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¡Y ahora con otra belleza! Así fueron captadas las aficionadas del Real España en la previa del derbi en San Pedro Sula.
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¡ENAMORADOS DE ELLA! Esta bella aficionada del Real España se robó la atención y así posó para las cámaras de Diario LA PRENSA.
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Sin duda, San Pedro Sula tuvo derroche de bellezas que acapararon miradas antes del inicio del derbi.
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Las lindas aficionadas del Marathón también se hicieron presentes en el Morazán para disfrutar del duelo.
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Sin duda alguna, el derbi recibió invitadas de lujo en las graderías para darle apoyo a sus equipos.
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¡Más de la Máquina! Las chicas que se sumaron para apoyar al Real España en las triangulares.
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Las aficionadas de la Máquina acaparon miradas en la previa del derbi en San Pedro Sula.
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La familia verdolaga presente en el Estadio Morazán para ver al Marathón.
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Los verdolagas vienen de vencer por la mínima al Olimpia, y por ende, de eliminarlos en el Clausura 2026.
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El derbi también se vivió en las graderías con las hermosas chicas que llegaron al recinto sampedrano.
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¡Lindo ambiente! Los aficionados de Marathón y Real España que compartieron en la previa del clásico.
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