Hondureño es detenido por conducir carro con foco quemado en Carolina del Norte; será deportado

Francisco García fue detenido por agentes de tránsito cuando observaron que su vehículo tenía sólo una luz encendida; fue remitido a ICE

  • 05 de septiembre de 2025 a las 14:42 -
  • Henning García
Francisco Javier García Bautista, de 36 años, en la fotografía policial.

Carolina del Norte, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, tras conducir sin licencia.

El informe de ICE describe que el hondureño Francisco Javier García Bautista, de 36 años, conducía una camioneta Toyota Siena con solo una luz delantera funcionando cuando fue observado por agentes.

El hecho ocurrió a las 10:20 de la noche del miércoles en el área de Wildwood y provocó que García Bautista fuera detenido para una inspección de tránsito.

Enfrenta la deportación

Cuando los policías le pidieron su licencia de conducir, el hondureño declaró que tenía pasaporte, pero no licencia. Nunca antes había tenido una, alegando no ser ciudadano estadounidense. Luego entregó el pasaporte, que se utilizó para confirmar esta información, según el informe.

García Bautista fue arrestado bajo el cargo de conducir un vehículo motorizado sin licencia válida. El hondureño fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Sumter, donde se le impuso una fianza de $500 y el ICE lo detuvo tras pagarla.

Henning García
Henning García
Periodista

Licenciado en Periodismo por la Unah. Desde 2021 redacta sobre actualidad, política, crímenes y narcotráfico para LA PRENSA.

