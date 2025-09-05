Hondureño es detenido por conducir carro con foco quemado en Carolina del Norte; será deportado

Carolina del Norte, Estados Unidos.

Un hondureño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, tras conducir sin licencia.

El informe de ICE describe que el hondureño Francisco Javier García Bautista, de 36 años, conducía una camioneta Toyota Siena con solo una luz delantera funcionando cuando fue observado por agentes.