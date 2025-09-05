Hondureño es detenido por conducir carro con foco quemado en Carolina del Norte; será deportado

Un hondureño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte, tras conducir sin licencia.
El informe de ICE describe que el hondureño Francisco Javier García Bautista, de 36 años, conducía una camioneta Toyota Siena con solo una luz delantera funcionando cuando fue observado por agentes.
El hecho ocurrió a las 10:20 de la noche del miércoles en el área de Wildwood y provocó que García Bautista fuera detenido para una inspección de tránsito.
Enfrenta la deportación
Cuando los policías le pidieron su licencia de conducir, el hondureño declaró que tenía pasaporte, pero no licencia. Nunca antes había tenido una, alegando no ser ciudadano estadounidense. Luego entregó el pasaporte, que se utilizó para confirmar esta información, según el informe.
García Bautista fue arrestado bajo el cargo de conducir un vehículo motorizado sin licencia válida. El hondureño fue trasladado al Centro de Detención del Condado de Sumter, donde se le impuso una fianza de $500 y el ICE lo detuvo tras pagarla.