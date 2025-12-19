Nasry Asfura sigue encabezando resultados en el escrutinio especial

Tegucigalpa.

Los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras mantienen este viernes al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, en cabeza con el 40,40 % de los votos, después de que el jueves se inició, con retraso, el escrutinio especial para el conteo de 2.792 actas electorales. Según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99,82 % de las actas escrutadas, Asfura, que tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene 1.322.696 votos (40,40 %), seguido estrechamente por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma 1.290.119 papeletas o el 39,40 %.

La candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), continúa en el tercer lugar con 629.300 votos (19,22 %). Hacia las 07:30 hora local restaban por escrutar 2.472 actas, de las 2.792 que se comenzaron a contar el viernes, en un proceso especial que se debió iniciar el pasado día 13 pero que se demoró por varios problemas administrativos y técnicos, entre otros.

El escrutinio especial que se inició el jueves hacia las 15:30 hora local (21:30 GMT) continúa al parecer con normalidad, luego de que a las 07:00 de hoy (13.00 GMT) iniciara su labor el segundo turno de escrutadores, que trabajan doce horas cada uno en unas 150 mesas. El proceso es seguido por observadores nacionales e internacionales. Desde el día de las elecciones el CNE tiene, por ley, hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados.

