Ana Paola Hall confirma acercamiento del CNE con el nuevo jefe de las FFAA

Tegucigalpa, Honduras.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la mañana de este viernes 19 de diciembre que el ente electoral ya inició comunicación y coordinaciones de trabajo con el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Héctor Benjamín Valerio Ardón. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Hall señaló que estas acciones comenzaron desde ayer jueves, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las funciones constitucionales asignadas a la institución castrense en materia electoral.

"Al pueblo hondureño informo que, el día de ayer, se inició la comunicación y coordinaciones de trabajo con el actual Jefe del Estado Mayor Conjunto", escribió Hall. Hall expresó confianza en que las Fuerzas Armadas, que continúan a disposición del CNE para asuntos propios del proceso electoral, actuarán conforme a lo establecido en la Constitución de la República y la ley, en un contexto marcado por tensiones y cuestionamientos al desarrollo del proceso. "Confiamos en que las Fuerzas Armadas, que aún se encuentran a disposición del CNE (en asuntos propios de la materia electoral), actuarán en estricto apego a la Constitución de la República y la Ley", dijo.

