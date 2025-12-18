Ana Paola Hall pide a miembros de juntas especiales "resguardar voluntad popular"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hall hizo un llamado a los miembros de las juntas escrutadoras, recordándoles que en sus manos recae la "responsabilidad de resguardar la voluntad popular" expresada en las urnas y advirtiendo que esta no debe ser alterada bajo ninguna circunstancia.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó que más de noventa juntas han sido integradas para llevar a cabo los escrutinios especiales, como parte del proceso electoral en curso.

La titular del CNE exhortó a los integrantes de estas juntas a no incurrir en irregularidades motivadas por promesas de favores o ventajas, señalando que cualquier falta cometida será asumida de manera personal e individual, sin que la responsabilidad pueda trasladarse a la institución.

Asimismo, Hall instó a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales a acompañar de forma activa el desarrollo del escrutinio especial, a fin de fungir como veedores del procedimiento y garantizar la transparencia y limpieza de los resultados.

La funcionaria destacó que el CNE ha realizado “enormes esfuerzos” para dar inicio a esta etapa del proceso electoral, subrayando el compromiso del órgano electoral con el respeto a la ley y a la democracia.