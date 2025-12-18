  1. Inicio
Ana Paola Hall pide a miembros de juntas especiales "resguardar voluntad popular"

La presidenta del CNE instó a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales a acompañar de forma activa el desarrollo del escrutinio especial.

Ana Paola Hall solicitó, además, a los miembros de las juntas especiales no caer "en ninguna irregularidad por promesa de obtener favores o ventajas a cambio".

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó que más de noventa juntas han sido integradas para llevar a cabo los escrutinios especiales, como parte del proceso electoral en curso.

Hall hizo un llamado a los miembros de las juntas escrutadoras, recordándoles que en sus manos recae la "responsabilidad de resguardar la voluntad popular" expresada en las urnas y advirtiendo que esta no debe ser alterada bajo ninguna circunstancia.

La titular del CNE exhortó a los integrantes de estas juntas a no incurrir en irregularidades motivadas por promesas de favores o ventajas, señalando que cualquier falta cometida será asumida de manera personal e individual, sin que la responsabilidad pueda trasladarse a la institución.

Asimismo, Hall instó a la ciudadanía y a los observadores nacionales e internacionales a acompañar de forma activa el desarrollo del escrutinio especial, a fin de fungir como veedores del procedimiento y garantizar la transparencia y limpieza de los resultados.

La funcionaria destacó que el CNE ha realizado “enormes esfuerzos” para dar inicio a esta etapa del proceso electoral, subrayando el compromiso del órgano electoral con el respeto a la ley y a la democracia.

La presidenta del CNE aseguró que la institución se mantendrá firme en la defensa del proceso electoral y continuará avanzando hacia la declaratoria de resultados. “Seguiremos firmes, defendiendo el proceso y avanzando hacia la declaratoria de resultados, llueva, truene o relampaguee”, afirmó.

Redacción La Prensa
