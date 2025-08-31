Un robot ayuda a capturar a un hondureño en Luisiana

Nueva Orleans, Estados Unidos.

Un operativo inusual permitió la captura de Elvis Caballero-Zúniga, un hondureño de 53 años buscado por asesinato en Honduras, en el suburbio de Kenner, Nueva Orleans, Estados Unidos. La detención se llevó a cabo el viernes 22 de agosto tras un prolongado enfrentamiento con las autoridades locales. Las imágenes fueron publicadas en las últimas horas.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, el arresto se concretó gracias al uso de un robot no tripulado y drones del equipo SWAT, luego de que la policía derribara la puerta principal con un vehículo blindado. Finalmente, Caballero-Zúniga se entregó y fue escoltado hasta un vehículo oficial. El hondureño habría huido en un retén policial y eso activó el operativo policial, de acuerdo con el informe de autoridades. El Departamento de Policía de Kenner calificó el operativo como "un éxito total" gracias al empleo de nueva tecnología y la coordinación con agencias federales.