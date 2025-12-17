  1. Inicio
Karla volvía de comprarle tenis a su hijo; murió en accidente de rapidito en Guamilito

Josué Martínez trabajaba en un taller cuando su padrastro le dio la peor noticia de su vida: su madre había muerto en un accidente en San Pedro Sula

Foto en vida de Karla Daniela Rubio Martínez, de 35 años, ella fue la mujer que murió en el accidente de un rapidito en el barrio Guamilito de San Pedro Sula, la noche del martes 16 de diciembre.
Josué Martínez llegó a la escena a eso de las 7:10 pm, estaba impotente al ver a su madre muerta en una calle de Guamilito. Muchas personas se acercaron a consolarlo.
El accidente involucró a este camioncito blanco y al rapidito que está de fondo, que cubre la ruta San Pedro Sula-Choloma.
El impacto entre la unidad 31 y el camioncito se registró en la seis avenida, 7 y ocho calle del barrio Guamilito.
Testigos dijeron que más de 20 personas se transportaban en la unidad de transporte público. Karla Rubio, quien murió en el lugar, viajaba en el asiento de la entrada.
Karla andaba con sus hijas, una de siete meses y otra de 15 años. Además, iba con su pareja.
La pareja de Karla y las dos hijas de la infortunada dama fueron trasladadas al hospital Mario Catarino Rivas junto con otro grupo de quince sobrevivientes.
Josué confirmó que su madre había salido a realizar "unos mandados" al centro de San Pedro Sula.
El jovencito conmovió a los presentes, quienes se acercaban para darle consuelo ante la irreparable pérdida de su mamá.
"Andaba comprándole unos tenis al cipote", dijo el jefe de Josué, quien lo acompañaba en el lugar.
"Fue algo duro, yo la vi morir a la mujer", dijo un testigo que asistió a los sobrevivientes.
El conductor y el ayudante del bus se dieron a la fuga, sin embargo, las autoridades confirmaron este miércoles, que estaba bajo custodio policial.
El conductor del camioncito se quedó en el lugar y se entregó a las autoridades para que se le hiciera la respectiva investigación.
Algunos heridos fueron atendidos en el lugar, algunos de ellos pidieron no ser trasladados al hospital.
Josué, quien trabaja en un talle de mecánica en Choloma, llegó este miércoles a la morgue en donde se encontraba su madre.
Karla vivía en la colonia San Carlos de Choloma. Tenía 35 años.
