Laura Meza con giro rotundo tras romper con Rodrigo Auzmendi: su nuevo trabajo

La presentadora hondureña Laura Meza sorprendió al volver a Honduras y terminar su relación con el futbolista argentino Rodrigo Auzmendi. Ahora ella dio un giro a su vida y empezó con su nuevo trabajo.
Laura Meza se mostró hermosa y contenta pocos días después su regreso a Honduras, causando sensación entre sus seguidores en las redes sociales.
Hace unos días, Laura Meza sorprendió a todos al confirmar su regreso al país y la ruptura de su relación con Rodrigo Auzmendi.
La presentadora hondureña ya está reinstalada en Honduras y se conoció el motivo del fin de su relación amorosa con el delantero argentino ex del Motagua.
Ante la ola de especulaciones, la presentadora decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre los cambios recientes en su vida personal y profesional.
Laura Meza habló con el programa El Hilo y explicó que enfrentó un proceso legal relacionado con su hijo, lo que influyó directamente en varias decisiones importantes que tuvo que tomar, como volver al país y poner fin a su relación con Rodrigo Auzmendi.
“Mi prioridad siempre será mi hijo”, expresó Meza, dejando claro que está por encima de cualquier proyecto o relación sentimental.
También agregó que “cuando una es mamá, a veces toca detener proyectos y tomar decisiones difíciles”, dejando entrever que su regreso no fue una decisión sencilla.
La presentadora aprovechó para aclarar rumores y recordarle al público que protege su vida privada porque “no todas las personas que la rodean están expuestas al escrutinio público”.
Días después de volver a Honduras, Laura Meza confirmó su regreso a la televisión hondureña y ya empezó con su nuevo trabajo.
La presentadora capitalina regresa a Canal 5 para trabajar en el programa "Las Mañanas del 5", donde ya trabajó antes de vivir unos meses en Argentina con Rodrigo Auzmendi.
Su retorno a la pantalla se confirmó con un mensaje cargado de emoción, anunciando su regreso a “Las Mañanas de 5”, programa que la impulsó en su carrera profesional.
Su reaparición en la casa televisiva no pasó desapercibida, ya que fue recibida con abrazos y muestras de cariño por parte de sus compañeros, quienes celebraron su regreso.
Visiblemente emocionada, Laura Meza expresó sentirse muy feliz de volver a Canal 5, un lugar que considera su segunda casa, desatando así rumores y comentarios sobre esta nueva etapa en su carrera.
"Mi casita Las Mañanas del 5. Regresar a este programa que marcó mi camino en la TV nacional me llena de emoción. Nuevos retos, la misma pasión y gratitud de siempre", escribió Laura Meza en su Instagram.
Laura Meza inicia ahora una nueva etapa en la televisión hondureña, con nuevos retos.
Según informó Deportes TVC, Rodrigo Auzmendi decidió cerrar esa etapa con Laura Meza y enfocarse en su vida personal en Argentina tras la ruptura.
El delantero Rodrigo Auzmendi se prepara para el próximo torneo en Argentina, donde continuará bajo el mando del entrenador Pedro Troglio.
Laura Meza y Rodrigo Auzmendi empezaron su relación oficial en enero de este año cuando el delantero argentino anunció su despedida del Motagua para viajar a Argentina y sumarse a las filas de Banfield.
Laura Meza puso en pausa sus proyectos televisivos en Honduras, con el objetivo de mudarse a Argentina y acompañar a Rodrigo Auzmendi en esta nueva etapa.
Ahora Laura Meza finalizó su noviazgo con Rodrigo Auzmendi y está de regreso en Honduras para retomar su carrera en la televisión hondureña.
Laura Meza ha recibido mucho cariño por parte de sus seguidores al confirmarse su regreso al país. Son muchos mensajes los que le han dejado de bienvenida.