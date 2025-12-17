  1. Inicio
Su pierna salió volando: mujer sobrevive a accidente con rastra

¡Sobrevivieron de milagro! Una pareja resultó gravemente herida tras chocar en motocicleta contra un cabezal en el barrio El Porvenir, Puerto Cortés.

Una pareja que se desplazaba en una motocicleta resultó gravemente herida tras impactar contra un cabezal en el barrio El Porvenir, en Puerto Cortés, al norte de Honduras.

 Foto: redes sociales
Como consecuencia del fuerte choque, la mujer sufrió la amputación inmediata de una de sus piernas, mientras que el acompañante también presentó lesiones de consideración.
El accidente fue captado la noche del 16 de diciembre en videos que posteriormente se viralizaron en redes sociales; en las imágenes se observa el momento exacto del impacto.
Ambas víctimas fueron auxiliadas por equipos de emergencia y trasladadas de inmediato a un centro asistencial.
Al lugar se presentaron autoridades competentes, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades.
Las víctimas reciben atención médica especializada en el centro asistencial al que fueron trasladadas.
El hecho causó consternación entre los habitantes del barrio El Porvenir y usuarios en redes sociales, quienes expresaron su pesar por lo ocurrido.

“Qué lamentable, qué pesar por los jóvenes”, escribió uno de los internautas al reaccionar a los videos difundidos.
Asimismo, ciudadanos aseguran que fue un milagro que ambos jóvenes sobrevivieran al accidente.
Se espera que en las próximas horas se pueda dar un informe detallado de las causas del accidente.
