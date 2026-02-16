Horóscopo de hoy, 16 de febrero, predicciones de cada signo zodiacal

Confiar en sí mismo da las bases para tener éxito dentro y fuera del trabajo.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). La influencia de Júpiter hará que las perspectivas para mejorar tus condiciones salariales serán optimas, con buena sintonía con tus compañeros y jefes o el encuentro de una vía adecuada de negocio si trabajas por tu cuenta.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Si has tenido un fin de semana insatisfactorio desde el punto de vista sentimental, hoy tendrás la oportunidad de arreglarlo con un algún detalle romántico, de los que surgen naturalmente, sin forzar la situación.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Aparecen en estos momentos buenas oportunidades en el terreno de los negocios, con la suerte de cara para inversiones con las que no contabas y que te darán suficientes beneficios a corto plazo para darte un pequeño lujo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Comienzas la semana con ganas de agradar a los demás, deseoso de querer y de sentirte querido. Esto te llevará a evitar, en lo posible, los conflictos y las discusiones, y a tratar de recuperar relaciones deterioradas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Aunque comiences de mala gana un lunes que puede ser tan gris como otro cualquiera, el calor del amor te sorprenderá cuando menos te lo esperas. Vivirás momentos muy intensos, que te transportarán a otra época.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Te sientes algo agobiado en el trabajo por las últimas incorporaciones al mismo. Céntrate en tus tareas, que no tienes nada en absoluto que temer. Debes confiar en ti mismo y mostrar seguridad en todo aquello que realizas, dentro y fuera del trabajo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). La actitud de alguien del trabajo te mantendrá bastante desconcertado. Estás en una etapa algo convulsa emocionalmente, no se lo pongas demasiado fácil. Aprovecha la tarde para relajarte o practicar alguna ocupación sana, como el deporte o el yoga.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Habrá llegado el momento de renunciar a normas que te has impuesto a ti mismo o bien ligadas a la tradición familiar y optar por sacarle más partido a tus recursos, mejorando las ganancias que llegan a través de las oportunidades que te ofrecen.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). El influjo de Marte impulsará en los Sagitario el interés de todo lo relacionado con la salud, también entendido como el cuidado del cuerpo de cara a la época de vacaciones, para la que hay que estar a punto ya.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Inicias una nueva etapa muy favorable a nivel personal y sentimental que te traerá romances y nuevas ilusiones a tu vida. En lo profesional, aunque las cosas van funcionando, cada día estás menos satisfecho con el trabajo. Tendrás que tomar medidas.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Resurgirá una historia de amor aparcada o reverdecerán los sentimientos con tu pareja, reencontrando todo lo bueno que te unió a ella, y será el momento de dar un paso al frente y proponer nuevas iniciativas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Te darás cuenta de que el dinero fluye a tu alrededor, en forma de negocio, juego o inversión. Medita bien las opciones y no equivoques el tiro, a veces el dinero aparentemente más fácil puede salir muy caro.