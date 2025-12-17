Unos 1,600 negocios han sido sancionados por abusar del consumidor

La Ceiba, Atlántida

En lo que va de 2025, la Dirección de Protección al Consumidor ha intensificado los operativos de vigilancia en todo el país, lo que ha derivado en la sanción de más de 1,600 establecimientos comerciales a nivel nacional. Las autoridades informaron que estas acciones han permitido recuperar alrededor de 75 millones de lempiras a favor del Estado. Entre las faltas más frecuentes detectadas durante las inspecciones figuran la ausencia del libro de quejas, herramienta obligatoria para que los consumidores registren inconformidades, y el incumplimiento de los beneficios de ley para las personas adultas mayores. Asimismo, se identificaron cobros abusivos, la inclusión obligatoria de la propina directamente en la factura sin el consentimiento del cliente, así como publicidad engañosa, ofertas y promociones que no corresponden a la realidad del producto o servicio ofrecido.

Las sanciones impuestas por la Dirección de Protección al Consumidor, que se traducen en multas, han generado para el Estado entre 75 y 80 millones de lempiras. Además, se han retribuido cerca de 35 millones de lempiras al consumidor final.

"Protección al Consumidor existe y todo aquel que la violente va a ser sancionado. A los empresarios les digo que la propina es voluntaria, no obligatoria, y que algunos negocios la incluyen en la factura. También hay establecimientos que cobran un porcentaje adicional por utilizar tarjeta de crédito o débito", dijo José Santos Cabrera, director nacional de Protección al Consumidor.

Operativos en el litoral Atlántico

Un equipo de inspectores se encuentra actualmente desplegado en la zona del litoral Atlántico, liderado por José Santos Cabrera, titular de la institución, con el objetivo de garantizar que los comercios respeten los derechos de la población. Los operativos iniciaron con una capacitación sobre la Ley de Protección al Consumidor, dirigida al personal administrativo y gerencial de restaurantes, cafeterías, hoteles y otros establecimientos comerciales de La Ceiba, Atlántida. Entre los temas abordados figuran los descuentos para personas adultas mayores y con discapacidad, cobros indebidos, alteración de precios, prácticas engañosas y el manejo correcto de la propina. Estas acciones buscan promover la transparencia, las buenas prácticas comerciales y un mejor servicio al consumidor.

“Andamos haciendo justicia social a todos los ceibeños que han sido violentados a través de prácticas abusivas por parte de los empresarios”, expresó Cabrera. En esta región del país, la oficina de Protección al Consumidor ha recibido alrededor de 500 denuncias en lo que va del año. “No permitiremos que se siga abusando del bolsillo de los hondureños. Estamos verificando que cada establecimiento cumpla con la ley”, puntualizó Cabrera durante los operativos.

Llamado a la denuncia