Exasesor de Trump pide revocar visas a Nasralla e Iroshka tras denuncias sobre elecciones

Tegucigalpa, Honduras

A través de un mensaje en X, Stone afirmó que Nasralla y Elvir “se coordinan directamente con el régimen narcocomunista para anular las elecciones hondureñas”, las cuales, según expresó, habrían sido ganadas por el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura.

El exasesor político de Donald Trump, Roger Stone , se refirió miércoles al proceso electoral en Honduras, señalando al candidato Salvador Nasralla y a su esposa, la diputada Iroshka Elvir, de presuntamente coordinar acciones para anular los resultados electorales.

En su publicación, el consultor político calificó a Nasralla como “el perdedor” del proceso y solicitó al Departamento de Estado de Estados Unidos revocar las visas tanto del aspirante presidencial como de su esposa. El mensaje fue dirigido directamente al secretario de Estado, Marco Rubio.

Hasta el momento, ni Salvador Nasralla ni Iroshka Elvir han reaccionado públicamente a las declaraciones de Stone, ni el Departamento de Estado de EE UU. se ha pronunciado sobre la solicitud.

Las declaraciones se producen en medio del clima de tensión postelectoral que vive Honduras, marcado por cuestionamientos a los resultados, llamados a escrutinios especiales y pronunciamientos de actores nacionales e internacionales sobre la transparencia del proceso.