¿Qué le dijo el exasesor de Donald Trump a Salvador Nasralla?

Tegucigalpa, Honduas.

Roger Stone, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, respondió este 6 de diciembre al candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, en medio de la cerrada disputa generada por los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). En su cuenta oficial de X, Stone aseguró que Nasralla ya perdió las elecciones y que “debería dejar de quejarse”. Stone, un influyente asesor y cabildero político estadounidense, ha sido uno de los colaboradores más cercanos y leales a Donald Trump. Su figura cobró relevancia en Honduras tras el proceso judicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH).

Dude needs to stop whining. He lost, https://t.co/lM3TJavotH — Roger Stone (@RogerJStoneJr) December 6, 2025

Durante los años de gobierno de JOH, Stone mantuvo comunicación con él y recibía informes vinculados a la lucha contra el narcotráfico, según se conoció públicamente. Ya en libertad en Estados Unidos, Hernández agradeció a Stone en varias publicaciones en redes sociales. Su esposa, Ana García, también afirmó que el asesor jugó un papel decisivo al interceder con Trump para que "conociera el caso".

Stone y Trump muestran su apoyo al Partido Nacional

Las declaraciones de Stone y Trump tomaron fuerza en los días previos a las elecciones. Trump aseguró que, si Nasry Asfura, candidato presidencial del Partido Nacional, resultaba ganador, Estados Unidos ofrecería un “fuerte apoyo” por la “confianza” que —según dijo— mantiene en sus políticas y en lo que haría “por el pueblo de Honduras”. También advirtió que, si Asfura no lograba la victoria, su país “no estaría tirando buen dinero tras malo”, señalando que “un líder equivocado puede traer resultados catastróficos”. El mandatario estadounidense también sostuvo que concedería un “perdón total y completo” a Juan Orlando Hernández, argumentando que, según personas de su confianza, el expresidente hondureño ha sido tratado “de manera dura e injusta”.

Resultados preliminares del CNE