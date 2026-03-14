Florentino quiere revolucionar al Real Madrid: cambios para el próximo mercado

El Real Madrid atraviesa una montaña rusa de emociones. Tras el sorpresivo despido de Xabi Alonso en el banquillo del club y que las cosas parecen seguir la misma línea con Arbeloa, Florentino Pérez ya prepara una evaluación con su equipo.
Las cosas no han salido de la mejor manera para el equipo español, que ahora cuenta con las bajas de las principales figuras en una etapa clave de la temporada.
De hecho, Arbeloa tuvo que utilizar a varios de sus canteranos para el duelo ante el Elche en la Liga Española. Todo resultó positivo para el club, que terminó goleando por 4-1.
Es por ello que en el Real Madrid ya se piensa en una reestructuración desde lo interno y, según informa Mundo Deportivo, "hay mucha tensión dentro del área noble del club".
Aunque el equipo todavía tiene chances en la Liga Española y sigue vivo en la Champions League tras golear al Manchester City (3-0), ya se habla de cambios desde lo interno del club hasta el entrenador.
En primera instancia, puestos como los de José Ángel Sánchez, director general y responsable del área deportiva, y Juni Calafat, jefe de ojeadores - quien llevó a Vinicius, Rodrygo y Mastantuno - están en duda en la institución.
Asimismo, Anas Laghari, asesor de confianza del presidente Florentino Pérez, tampoco tiene la seguridad en su continuidad: "también está bajo análisis en el marco de las negociaciones internas", dicta el medio antes mencionado.
Ahora bien, volviendo a la parte visible del equipo. El Real Madrid ya está en proceso de la búsqueda del sucesor de Álvaro Arbeloa y se tienen dos grandes nombres sobre la mesa.
El primero, y no es para muchos un secreto, Jürgen Klopp. Desde su salida del Liverpool no ha vuelto a dirigir, por lo que la tentativa de dirigir a la institución blanca permanece en pie.
Sin embargo, en los últimos días ha surgido con fuerza el nombre del argentino Mauricio Pochettino. El actual entrenador de Estados Unidos ya figuró en la agenda de Florentino Pérez en su momento tras la renuncia de Zidane en 2022 y antes de la llegada de Ancelotti.
Pero, el Real Madrid no es el único que lo tiene en sus planes, ya que el Tottenham - que atraviesa uno de los momentos más complicados y con el descenso respirando de cerca - también lo tiene en agenda, para repatriar a la Premier League.
Las opciones de Álvaro Arbeloa se remontan al posible título en Europa. De ganar la Champions League 2025-2026, el entrenador español tendría opciones de continuar en el banquillo del club.
Por ende, el Real Madrid tiene como objetivo reforzar el área de captación de talentos y una posible reasignación de funciones en departamentos clave.
Con esto, busca asegurar jóvenes promesas y desestimar otra temporada de altibajos, para volver a lo más alto en el fútbol europeo.
Florentino Pérez evalúa cambios en su estructura deportiva y ya tiene en mente a los posibles sustitutos de Arbeloa.