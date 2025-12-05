¿Recibió dinero? El hombre detrás del indulto a Juan Orlando Hernández

San Pedro Sula.

El "lobby" al exmandatario no comenzó hace algunas semanas, sino desde que fue sentenciado a 45 años de cárcel por tres cargos relacionados con narcotráfico y armas por un jurado en Nueva York, en junio de 2024.

Uno de los asesores más cercanos y leales a Donald Trump fue clave para que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández pasara de ser un reo de la cárcel de Hazelton, en Pensilvania, a hombre libre en Estados Unidos.

Su relación con Donald Trump se remonta a finales de los años 70. Stone fue uno de los primeros en vislumbrar una candidatura presidencial de Trump.

Roger Stone , un influyente asesor y cabildero político estadounidense, conocía a Hernández desde que este gobernaba al país y solía viajar a Estados Unidos para entregar informes relacionados con la lucha contra el tráfico de drogas en la región y reunirse con altos mandos de las principales agencias estadounidenses.

Durante la campaña electoral de 2016, Stone fue un asesor clave; aunque oficialmente salió de la campaña en 2015, continuó actuando como su consejero informal. Es conocido por su propia filosofía política: él mismo se define como un “agent provocateur” dispuesto a “atacar, atacar, atacar —nunca defender”, y “no admitir nada, negar todo y lanzar un contraataque”.

Señaló directamente a Carlos "Negro" Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los "Cachiros", y que esto generó un "conflicto de intereses" para estos y otros capos hondureños.

Para Stone, el caso de Hernández "se basó principalmente en conjeturas y el testimonio de líderes asesinos del cártel que tenían intenciones en su contra y que estaban fuertemente motivados a presentar testimonios que condenaban al hombre que los envió a prisión debido a los acuerdos que negociaban con la DEA".

En las últimas horas, Stone publicó en sus redes sociales un artículo de su sitio web en el que explica qué lo motivó a involucrarse en el caso de Hernández. "Su situación reflejaba la mía", escribió, al mismo tiempo que aseguró no haber recibido dinero por su rol.

Públicamente, el expresidente Hernández agradeció a Stone mencionándolo en sus últimas publicaciones en redes sociales, ya liberado, en Estados Unidos, donde se encuentra a la espera de una modificación en su situación migratoria. También su esposa, Ana García, mencionó que jugó un papel clave intercediendo con Trump para que "conociera el caso".

La semana pasada, el presidente Donald Trump hizo un anuncio que sacudió los cimientos de la política hondureña al anunciar el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández (JOH). Fiel a su palabra, Hernández fue liberado el martes y ahora se encuentra en libertad tras cumplir poco más de un año de prisión.

A diferencia de algunos medios de comunicación tradicionales y varios troles de internet, no recibí ninguna compensación por mi defensa del indulto del expresidente hondureño y simplemente envié una carta convincente de Hernández al presidente Trump, ya que una revisión del caso me llevó a la clara conclusión de que los cargos contra Hernández tenían motivaciones políticas y eran falsos. Hernández fue acusado y procesado utilizando las mismas tácticas de guerra legal que el propio presidente Trump utilizó por el fiscal especial Jack Smith. En resumen, Juan Orlando Hernández fue incriminado. El indulto del presidente Trump al expresidente hondureño es un acto de justicia y misericordia.

De hecho, la carta del Presidente Hernández me la envió el periodista de investigación Shane Trejo, como revelé en mi programa de radio sindicado en 77WABC Radio, donde recibí a la ex Primera Dama hondureña Ana García de Hernández y a sus dos hijas, Ana Daniela e Isabela Hernández, después de que se anunciara el indulto .

El indulto se produjo días antes de las elecciones nacionales, donde el gobernante Partido LIBRE esperaba mantener el control. Inmediatamente después de que Hernández dejara el cargo en 2022, la presidenta del Partido LIBRE, Xiomara Castro, esposa del expresidente Mel Zelaya, colaboró ​​con el Departamento de Justicia de Biden/Harris para extraditarlo por acusaciones de narcotráfico. El análisis de los hechos del caso demuestra que no fue más que un golpe con motivaciones políticas por parte de la administración Biden/Harris en su cacería de brujas contra el presidente Trump y sus aliados, tanto extranjeros como nacionales.

'ESTAMOS DETENIENDO LAS DROGAS A UN NIVEL QUE NUNCA SE HA VISTO'

Durante su mandato como presidente hondureño, Hernández colaboró ​​con Estados Unidos en la interdicción de drogas y recibió elogios del presidente Trump por su labor. Hernández incluso firmó el tratado de extradición que permitía el envío de delincuentes a Estados Unidos y su procesamiento, un acuerdo histórico en la lucha contra el flagelo de las drogas ilegales.

El presidente Hernández está trabajando muy de cerca con Estados Unidos. Ya saben lo que está sucediendo en nuestra frontera sur. Y estamos ganando después de años y años de derrotas. Estamos deteniendo el tráfico de drogas a un nivel sin precedentes, declaró el presidente Trump en diciembre de 2019 .

Pero sin que Trump lo supiera, agentes del Estado Profundo tramaban un caso contra su aliado para detener el narcotráfico, utilizando el testimonio de criminales que Hernández extraditó a Estados Unidos y fabricando un caso contra Hernández presentándolo como narcotraficante. Durante el juicio de Hernández, un agente del orden público prestó falso testimonio afirmando que el tráfico de cocaína a Estados Unidos aumentó durante su administración, cuando en realidad había disminuido. Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de Hernández de un nuevo juicio.

El caso de Hernández se basó principalmente en conjeturas y el testimonio de líderes asesinos del cártel que tenían intenciones en su contra y que estaban fuertemente motivados a presentar testimonios que condenaban al hombre que los envió a prisión debido a los acuerdos que negociaban con la DEA. Dos de estos capos del cártel fueron Carlos "Negro" Lobo y Devis Leonel Rivera Maradiaga .

Lobo fue extraditado a Estados Unidos en 2014 como parte de la amplia ofensiva de JOH contra el narcotráfico en Honduras. Fiscales estadounidenses y funcionarios de la DEA lo calificaron como "uno de los mayores transportistas de cocaína en el tráfico internacional de drogas" al momento de su arresto, con pruebas que demuestran que contrabandeó más de 450 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

Los fiscales federales elogiaron los esfuerzos de JOH en aquel momento para encarcelar a Lobo, pero todo cambió cuando la agenda política anti-Trump de la administración Biden/Harris se afianzó. Lobo fue sentenciado a 20 años de prisión, pero solo cumplió 10 años tras entablar negociaciones secretas con la Fiscalía Federal al mismo tiempo que JOH estaba siendo acusado.

Existe un evidente conflicto de intereses, ya que Lobo está altamente motivado e incentivado a brindar cualquier testimonio que perjudique al líder que lo puso tras las rejas, así como a reducir su condena. Tras su liberación, Lobo ha sido fotografiado disfrutando de la vida en Miami, descansando en la playa, bebiendo una cerveza fría y de juerga con una mujer, tras haber escapado prácticamente impunemente de un asesinato con ayuda del gobierno federal.

Otro líder del cártel que testificó contra Hernández, Mariadiaga, es un capo convicto que se declaró culpable de autorizar 78 asesinatos mientras lideraba una organización multimillonaria del narcotráfico, una de las más poderosas de Centroamérica, llamada los "Cachiros" . Mariadiaga maniobró hábilmente a los agentes de la DEA, demasiado entusiastas, para asegurarse un trato preferencial tras su acusación, a pesar de su innegable estatus de capo.

Con las medidas de cumplimiento incrementadas de JOH contra los cárteles de la droga, Mariadiaga vio lo que se avecinaba cuando sus activos fueron confiscados y su pandilla Los Cachiros estaba bajo investigación pública por parte de los EE. UU. Maradiaga se adelantó al problema, se entregó y luego trabajó con los federales para echar por la borda al líder que estaba tomando medidas enérgicas contra los cárteles para protegerse.

Mariadiaga grabó una entrevista con un narcotraficante que presuntamente pagó $250,000 del narcotráfico a JOH. Sin embargo, el dinero finalmente no pudo rastrearse y las acusaciones nunca se corroboraron con pruebas sólidas durante el proceso judicial. Se reconoce que la tasa de homicidios disminuyó y que se destituyó a policías corruptos durante el mandato de JOH, lo cual no indica que fuera un capo de la droga encubierto, pero estos factores no se tomaron en cuenta durante el juicio.

De todos los narcotraficantes hondureños involucrados en el encarcelamiento de JOH, es particularmente difícil encontrar información pública sobre la sentencia de Maradiaga. Una acusación formal, sellada y presentada el 14 de abril de 2016, indicó que Maradiaga se declaró culpable de múltiples delitos graves que ameritaban cadena perpetua. Aun así, el acuerdo de culpabilidad aprobado en el infame Distrito Sur de Nueva York (SDNY) indicó que las autoridades federales "tomarán medidas... para garantizar su seguridad y la de su familia y seres queridos", lo cual "podría incluir la solicitud al Programa de Seguridad de Testigos... mediante el cual el acusado, su familia y seres queridos, de ser aprobado, podrían ser reubicados bajo una nueva identidad".

El acuerdo de culpabilidad de Mariadiaga fue aprobado por el abogado del SDNY designado por Obama, Preet Bharara, quien fue despedido por el presidente Trump en 2017. Stone Cold Truth intentó obtener detalles adicionales sobre el caso de Mariadiaga y su paradero presentando una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) ante el Departamento de Justicia que finalmente solo resultó en más preguntas que respuestas.

“En la medida en que existan registros no públicos que respondan a las necesidades del caso, sin consentimiento, prueba de muerte o un interés público superior, podría esperarse razonablemente que la divulgación de registros policiales relacionados con un individuo constituya una invasión injustificada de la privacidad personal”, escribió el Departamento de Justicia a Stone Cold Truth en su negativa inicial a proporcionar registros sobre Maradiaga.

Tras una apelación que citaba el valor periodístico de los detalles del caso de este capo de la droga, el Departamento de Justicia se mostró evasivo una vez más, esta vez bajo el pretexto de no estar seguro de qué agencia federal poseería la información.

“Con base en la información que ha proporcionado, no puedo determinar la naturaleza de los registros que busca y, por lo tanto, no puedo recomendar una entidad federal a la que deba presentar su solicitud”, escribió el Departamento de Justicia en su denegación de apelación.

“Es el Sr. Hernández quien promulgó todas esas leyes que los llevaron a la quiebra. Poner a asesinos y narcotraficantes que han cerrado tratos en el estrado de testigos y que lo señalen no es una prueba más allá de toda duda razonable”, declaró el abogado defensor de Hernández, Renato Stabile .

CONEXIONES CON LA ADMINISTRACIÓN BIDEN/HARRIS

Durante la campaña de represalias de la administración Biden/Harris contra el presidente Trump y sus aliados, se centraron en Hernández y buscaron el favor de su oposición, el Partido LIBRE de extrema izquierda. El Partido LIBRE estaba liderado por Xiomara Castro, miembro de la infame familia Zelaya, con profundos vínculos con el dictador venezolano Nicolás Maduro. Estos vínculos no inmutaron a la administración Biden, ya que vieron la oportunidad de neutralizar a un destacado aliado conservador de Trump en Honduras.

El Departamento de Justicia presentó su acusación formal el 27 de enero, justo un día después de que Hernández dejara el cargo y mientras la vicepresidenta Kamala Harris viajaba a la toma de posesión de Xiomara Castro para dar el visto bueno de la administración Biden/Harris a la toma del poder por parte de los comunistas en Honduras. Harris fue la primera reunión de Xiomara Castro como líder mundial poco después de su ceremonia de juramentación. Harris calificó la victoria de Xiomara Castro de "histórica... como la primera presidenta de Honduras" y afirmó que trabajaría con la comunista para "aumentar las oportunidades económicas, combatir la corrupción y profundizar la colaboración entre Estados Unidos y Honduras".

Cuando surgió el posible conflicto de intereses, mientras la administración Biden/Harris apoyaba a la nueva presidenta izquierdista hondureña mientras intentaba encarcelar a su predecesor, el fiscal general Merrick Garland defendió la decisión. "La nueva administración de Honduras necesita nuestra ayuda", declaró Garland . "No hay ningún conflicto entre que hagamos este tipo de trabajo y tener buenas relaciones en Latinoamérica".

Pero la inmensa ineptitud, corrupción y beligerancia del régimen de Xiomara Castro pronto hicieron que la administración Biden/Harris se distanciara del colosal desastre que se estaba desarrollando en Honduras. Un video filtrado con cámara oculta mostró a Lobo y Mariadiaga, los mismos capos de la droga que recibieron indulgencia tras declarar contra Hernández, negociando un soborno para financiar las operaciones del Partido LIBRE con Carlos Zelaya, exsecretario del Congreso y hermano de Xiomara Castro, expresidente hondureño Mel Zalaya.

En un video, Carlos Zelaya fue captado hablando sobre el dinero del narcotráfico que había recibido su hermano, Mel. Hicieron referencia a unos presuntos 500.000 dólares que Mel Zelaya recibió como soborno de los cárteles. Los narcotraficantes acordaron reunir 650.000 dólares para Carlos Zelaya a fin de garantizar su cumplimiento. Carlos Zelaya dijo que "la mitad debe ir al comandante", refiriéndose a su hermano, Mel, y que el resto del dinero del narcotráfico iría a las arcas del Partido LIBRE, de extrema izquierda, que tomaría el control de Honduras. También hablaron sobre los cárteles de la droga que proporcionaban transporte vehicular para las actividades del Partido LIBRE.

Carlos Zelaya se vio obligado a renunciar, en desgracia, como Secretario del Congreso a raíz del escándalo, y su hijo, José Manuel Zelaya, también se vio obligado a renunciar como Ministro de Defensa. Al mismo tiempo, la presidenta Castro anunció que cancelaría el tratado de extradición con Estados Unidos, alegando que "se está fraguando un plan contra mi gobierno", cuando en realidad buscaba proteger a familiares y aliados políticos que se han visto comprometidos por el cártel.

Se ha visto a funcionarios de Castro confraternizando públicamente con líderes del narcotráfico en Latinoamérica y burlándose de él ante funcionarios estadounidenses. El año pasado, el exministro de Defensa José Manuel Zelaya se reunió con Maduro y acusó al narcotraficante venezolano Vladimir Padrino, lo que provocó la ira de la exembajadora estadounidense en Honduras, Laura Dogu, quien se mostró "sorprendida" de que el régimen de Castro se reuniera con "narcotraficantes". El gobierno de Biden había sido engañado. El canciller hondureño, Enrique Reina, criticó la "injerencia e intervencionismo de Estados Unidos" en respuesta a los comentarios de Dogu, reiterando el deseo del país de eludir su acuerdo de extradición con Estados Unidos.

EL INDULTO DEL PRESIDENTE TRUMP ARREGLÓ LA SITUACIÓN EN HONDURAS

Me interesó especialmente el caso de Hernández porque su situación reflejaba la mía. Cientos de matones de la DEA, en connivencia con la policía de Xiomara Castro, irrumpieron en su casa y lo expulsaron en una humillante exhibición pública, alejándolo de su familia. Fue un espectáculo para las cámaras, que demostró el poder del nuevo régimen socialista al aplastar a su oposición.

Esto fue similar a cómo los federales se presentaron en mi puerta armados con cámaras de CNN preparadas para grabar todo el proceso, demostrando que el presidente Trump estaba a punto de retirarse y que el estado profundo mantenía el control total. Las situaciones en Estados Unidos y Honduras eran similares, como lo expuso Juan Orlando Hernández en su elocuente carta al presidente Trump. Había fuerzas oscuras trabajando contra ambos hombres, con actores partidistas que creaban casos en su contra basándose en pruebas fabricadas para asegurar un resultado político.

Al igual que en Estados Unidos y con la resurrección de Donald Trump y su regreso a la presidencia, las cosas no salieron según lo previsto en Honduras. El régimen de Xiomara Castro fracasó estrepitosamente, y su sucesora, Rixi Moncada, fue diezmada en las recientes elecciones presidenciales. Se espera que el candidato del Partido Nacional, Tito Asfura, respaldado por Trump, gane unas elecciones muy reñidas contra su competidor más cercano, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, para convertirse en el próximo presidente de Honduras.

Esta es una nación que se ha recuperado del borde del comunismo y ha demostrado su anhelo de libertad y una mayor cooperación con Estados Unidos. El indulto a Hernández forma parte de este renacimiento nacional hondureño en marcha, ya que el presidente Trump ha demostrado categóricamente que la intromisión sin precedentes en los asuntos políticos hondureños fue injusta. Ahora, el país puede sanar y Hernández puede reunirse con su familia tras años de pesadilla. El verdadero narcotráfico, la familia Zelaya, está siendo derrocado, y Honduras tiene la oportunidad de volver a ser grande.