Sorteo Mundial 2026, EN VIVO hoy: bombos, grupos y sorpresa con nuevo formato

ESTADOS UNIDOS.

¡Llegó el día! El sorteo para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington para conocer a los 12 grupos en la que estarán las 48 selecciones en esta edición. La FIFA ha elegido al excapitán inglés Rio Ferdinand como presentador del sorteo, que contará sobre el escenario con leyendas de los cuatro grandes deportes estadounidenses: Tom Brady (fútbol americano), Shaquille O'Neal (baloncesto), Wayne Gretzky (hockey hielo) y Aaron Judge (béisbol).

Sigue el Sorteo Mundial 2026

Las grandes figuras que ya pasaron por la alfombra roja: Kaká, es uno de las estrellas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes a su llegada al sorteo: "Estamos preparados para esto", dijo Trump en la alfombra roja del Centro Kennedy de Wahsington, donde tendrá lugar la ceremonia.

Comienzan a llegar los invitados: Shaquille O'Neal ya pasó por la Alfombra roja.

El sorteo del Mundial 2026 contará con la asistencia de los tres mandatarios anfitriones, la mexicana Claudia Sheinbaum, el canadiense Mark Carney y Trump, aunque los focos estarán puestos sobre la estrecha relación que mantienen el estadounidense y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Cabe destacar, que en esta edición, la justa contará con 48 selecciones, divididas en 12 grupos.

¡Bienvenidos al Sorteo del Mundial 2026! Este viernes se conocerán los grupos de la siguiente Copa del Mundo.

BOMBOS DEL MUNDIAL 2026

En el Bombo 1 están los tres anfitriones -Estados Unidos, México y Canadá- además de las mejores selecciones del ranking FIFA y grandes favoritas: Argentina, España, Inglaterra, Francia, Alemania, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica. El Bombo 2 lo comparten Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia y Senegal. El Bombo 3 está conformado por Noruega, Panamá, Catar, Egipto, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Argelia, Sudáfrica, Arabia Saudí y Uzbekistán. El Bombo 4 lo componen Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de otras seis selecciones que se definirán en las dos repescas de marzo, la europea y la intercontinental, con Italia, Suecia o Dinamarca entre las que aspiran a entrar. También podrían sumarse Bolivia, Jamaica o Surinam.

Hora y dónde ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo comenzará a las 11:00 AM (hora de Honduras) y se podrá seguir en vivo a través de las plataformas de Diario LA PRENSA y en televisión será transmitido por Canal 5 de Televicentro.Fecha: viernes 5 de diciembre Lugar: Kennedy Center, Washington D.C., Estados Unidos Hora: 11:00 a.m. (hora de Honduras) Transmisión: Plataformas de Diario LA PRENSA| Canal 5 de Televicentro| Página de FIFA

FORMATO DEL MUNDIAL 2026