Inter Miami de Messi vs Vancouver, EN VIVO hoy: inusual hora y dónde ver la final

Miami, Estados Unidos.

El Inter Miami está a un solo paso de alcanzar la gloria con la que seguramente soñaba cuando ficharon en 2023 a Lionel Messi. Los Vancouver Whitecaps, liderados por Thomas Müller, son el único escollo que les separa del título de liga (MLS Cup), cuyo ganador se decidirá este sábado en el Chase Stadium de Miami. La final no solo supone una ocasión histórica para el Inter Miami de conseguir su primera MLS Cup, apenas cinco años después de su primer partido oficial, sino que supondrá la despedida -soñada o amarga- de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retirarán del fútbol profesional este sábado. Pero enfrente se halla la que otrora fuera la bestia negra de los exculés, Müller, quien desembarcó este verano en Vancouver procedente del Bayern Múnich y anhela tocar el éxito en su primera campaña con el equipo canadiense.

Los Vancouver Whitecaps se encuentran al igual que el Inter Miami ante una oportunidad de oro. Nunca antes desde que se unieron a la MLS en 2011 habían llegado tan lejos en los 'playoffs', y su tope histórico eran dos semifinales de Conferencia en 2015 y 2017. Desde la llegada de Müller en agosto tan solo han perdido un partido de 16 disputados.

¿Cómo llegan a la final?

El Inter Miami jugará como local la final por tener más puntos que su rival en la temporada regular. El conjunto entrenado por Javier Mascherano acabó tercero en la Conferencia Este con 65 puntos, mientras los Vancouver Whitecaps finalizaron segundos en el Oeste con 63, tras una derrota en el último partido de liga que pudo cambiarlo todo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En los 'playoffs', ambos se han mostrado casi intratables. Los canadienses dejaron en el camino al Dallas (3-0 y 1-1 en penaltis), a Los Ángeles (2-2 en penaltis) de Heung-Min Son y al San Diego (1-3). Mientras el Inter Miami ha llegado a la final con un balance goleador casi histórico, con 17 dianas anotadas y 3 encajadas, tras eliminar al Nashville (3-1, 2-1 y 4-0), al Cincinnati (0-4) y al New York City (5-1). De marcar un gol en la final, igualarán el récord de tantos en una misma postemporada que logró el año pasado Los Angeles Galaxy (18). Entre temporada regular y fase final, el Inter Miami ya ha roto el récord histórico de la liga con 98 goles. Tadeo Allende, con 5 tantos en los dos últimos encuentros, es uno de los jugadores más en forma del Inter Miami, mientras Brian White viene de anotar un doblete en la final de conferencia para los Vancouver Whitecaps tras salir de una lesión.Aroma a revancha El partido de este sábado será el tercer encuentro que disputen ambos equipos en lo que va de temporada, tras la contundente derrota que los canadienses asestaron al Inter Miami en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf en mayo. Los Vancouver Whitecaps se impusieron con un global de 5-1 en esa eliminatoria, incluido un 1-3 a domicilio en el partido de vuelta, con Messi, Busquest, Alba y Luis Suárez en la cancha, y cuando Müller todavía residía en Múnich.

No obstante, el conjunto canadiense no fue rival para Cruz Azul en la final del torneo continental, en la que cayeron 5-0 con cuatro goles en la primera parte. Se desquitaron, parcialmente, con su triunfo el pasado octubre en la final de copa canadiense, un logro casi simbólico logrado ante equipos semiprofesionales.

Éxito o fracaso histórico

Eliminados en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, vapuleados (3-0) en la final de la Leagues Cup, y lejos del MLS Supporters' Shield que corona al campeón de la temporada regular, la final se antoja como un todo o nada para el proyecto del Inter Miami, que este verano incorporó a un nuevo 'europeo' con Rodrigo De Paul. Llamados a dominar Norteamérica, una derrota asestaría un duro golpe para un equipo que tiene garantizada la continuidad de Messi tras su renovación, pero que perderá a Alba y a Busquets, y queda con la duda sobre el futuro de Suárez.

Alineaciones probables del Inter Miami vs Vancouver