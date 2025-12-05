Ancelotti impacta a Brasil con futuro de Neymar en la Seleção: ¿Irá al Mundial 2026?

Washington, Estados Unidos.

El director técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que si Neymar está listo para jugar una Copa del Mundo el próximo año "estará y punto". El entrenador italiano fue cuestionado sobre las posibilidades de integral al astro brasileño Neymar en la nómina para el Mundial 2026 y aseguró que si lo merece lo estará "y punto", durante una conferencia de prensa en Washington D.C luego de conocer el emparejamiento de grupos.

Sin embargo, Ancelotti dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar", ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial. En este momento, Neymar, de 33 años, se encuentra disputado el cierre del Campeonato Brasileño con el Santos, luchando por la permanencia y con una lesión de meniscos por la que podría ser operado.

"No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar", defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

EL GRUPO DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026