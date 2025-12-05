  1. Inicio
Ancelotti impacta a Brasil con futuro de Neymar en la Seleção: ¿Irá al Mundial 2026?

El entrenador de Brasil no tiene claro si Neymar será parte de la Seleção en el Mundial 2026.

  • 05 de diciembre de 2025 a las 20:25 -
  • Agencia EFE
Carlo Ancelotti se refirió a la posibilidad de contar con Neymar en el Mundial de 2026 y dejó muchas dudas.
Washington, Estados Unidos.

El director técnico de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que si Neymar está listo para jugar una Copa del Mundo el próximo año "estará y punto".

El entrenador italiano fue cuestionado sobre las posibilidades de integral al astro brasileño Neymar en la nómina para el Mundial 2026 y aseguró que si lo merece lo estará "y punto", durante una conferencia de prensa en Washington D.C luego de conocer el emparejamiento de grupos.

Las 'bolas calientes', el error del sorteo del Mundial 2026, DT se durmió y famosa robó miradas

Sin embargo, Ancelotti dijo previamente que "tenemos más jugadores que Neymar" pero que en marzo tendrá que tomar una decisión porque "todo puede pasar", ante la insistencia de la prensa sobre la posible presencia del delantero del Santos, en el que podría ser su último mundial.

En este momento, Neymar, de 33 años, se encuentra disputado el cierre del Campeonato Brasileño con el Santos, luchando por la permanencia y con una lesión de meniscos por la que podría ser operado.

Carlo Ancelotti aún no ha convocado al excapitán de Brasil, Neymar, desde que asumió el cargo en mayo.

"No quiero tener a las estrellas del fútbol, necesito un grupo que esté dispuesto a ganar", defendió Ancelotti ante la pregunta sobre la supuesta falta de estrellas destacables en la actual generación brasileña que tiene bajo su cargo.

EL GRUPO DE BRASIL EN EL MUNDIAL 2026

Después del sorteo de la Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, Brasil fue ubicado como cabeza del Grupo D junto a las selecciones de Marruecos, Escocia y Haití.

"Tenemos que respetar a todos los rivales, todos son equipos sólidos", agregó Ancelotti y concluyó que el siguiente paso es conocer cual será el orden de los juegos y posteriormente encontrar un buen centro de concentración que sirva como base para los brasileños en la copa.

Brasil es la máxima ganadora de Copas Mundiales con cinco estrellas conseguidas en su historia. Sin embargo, no ha ganado ningún titulo desde la edición de 2002 cuando venció a Alemania en la final de Corea-Japón.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

