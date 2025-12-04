Esta es la millonaria cifra que no le encuentran a la exfiscal Francia Medina

San Pedro Sula

Solo la exfiscal Francia Sofía Medina sabe qué se hicieron unos L50 millones que sustrajo del Banco Central de Honduras (BCH, pues no hay rastro del dinero, confirmó el jueves la fiscalía al cierre del juicio oral y público.

Durante el debate, la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública acusó a la exfiscal Francia Medina de haber sustraído de L88 millones que eran evidencias en casos que llevaba y, con las investigaciones y pericias que hicieron, lograron demostrar que hizo transacciones en bancos, cooperativas, inversiones en casas, carros y joyas de solo L39 millones.

El fiscal César Alvarenga, al hacer las conclusiones, aseguró que el Ministerio Público presentó datos fríos: “aquí hay 39 millones, pero falta 50 millones y la única persona que sabe dónde está el resto de ese dinero es la imputada, porque fue ella la que sustrajo el dinero y nadie más”.

Mencionó que la exfiscal Francia Medina metió a diferentes agencias bancarias L39 millones, “con eso estaba lavando el dinero”, y lo probaron en el juicio con los reportes de los movimientos de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).

Sobre los 45 delitos de falsificación de documentos públicos por los que está acusada la Francia Medina, la fiscalía dijo “que hubo una falsificación ideológica, pero no interesa quién firmó los documentos, sino que la acusada retiró el dinero con esos documentos”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Señaló que presentaron dos videos. Uno del 16 de marzo de 2022, en el que se observa que la exfiscal retiró L935 mil que eran de un caso de extorsión que llevaba su expareja, Germán Silva, así como otros 610 mil euros y 300 mil dólares, que fueron sacados en una caja y ella firmó el acta de recepción.

El video fue mostrado en la sala de juicio y se observaba el procedimiento que hizo Francia Medina desde que ingresó al BCH, recibe las evidencias, las revisa y firma los documentos hasta el momento que sale y se sube con la caja que lleva el dinero a un vehículo particular.

Recalcó que en el video del 15 de junio de 2023 retiró 1,094,003 lempiras y 26,516 dólares en maletas.

En la acusación se señala a la exfiscal Francia Sofía Medina de haber sustraído L88 millones de lempiras, pero la defensa en sus alegatos sostuvo que las firmas plasmadas en las actas de autorización para sacar el dinero del banco fueron falsificadas.

La defensa de la acusada, representada por el abogado Juan Carlos Berganza, en sus conclusiones alegó que las firmas de Francia Sofía Medina fueron falsificadas y lo cual demostró con un peritaje que le hicieron en Medicina Forense.

Durante su turno, el abogado alegó que le implantaron pruebas en noviembre de 2023 cuando le allanaron la vivienda a la acusada, pues los elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) dentro de sus mochilas llevaron dólares falsos y expedientes para colocarlos en varias partes de la casa.

La fiscal Francia Sofía Medina enfrentó un juicio oral y público por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

El jueves, la Fiscalía pidió un sobreseimiento por el delito de enriquecimiento ilícito al terminar el juicio y que se condenara a la acusada por los otros.

En el delito de lavado de activos, el ministerio Público alega que la falsificación de documentos público es un delito precedente, pero la defensa afirma que se debe aplicar la ley correctamente, pues entre 2019 y 2023 hubo una serie de reformas que se deben aplicar.

Además, para el delito de lavado de activos se publicó el decreto 144-2024 (el 30 de mayo de 2014) después se publicó el decreto 130-2017, que entró en vigor el 20 de junio 2020, y se volvió a reformar la ley a través del decreto 93-2021 que entró en vigencia el 2 de noviembre de 2022. La última reforma con el decreto 43-2013 quedó en vigencia el 26 de julio de 2023.

“Durante la discusión es cuando se comete el hecho y la ley aplicable, este decreto 93-2021 como estaba redactado antes establecía delitos en el cual era precedente los delitos actos directos o indirectos de cualquier delito grave, pero el decreto 93-2021 lo eliminó, se quitó esa figura como delito precedente, también el enriquecimiento ilícito y la modalidad que no tenga causa o justificación licita de su procedencia", dijo el abogado..

“No estoy diciendo que mi representada es culpable, sino que en ese momento del tiempo hay una despenalización y como el Ministerio Público trae una pericia que dice que mi representada no justifica 88 millones de lempiras y por eso ese tipo penal se debe aplicar”, detalló.

El Tribunal de Sentencia al terminar de escuchar las conclusiones de la Fiscalía y a la defensa se pronunció para comunicar que no podían fijar una fecha para dar el fallo, pues la defensa de la imputada interpuso un amparo en la sala constitucional que no ha sido resuelto.