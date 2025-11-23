¿Qué pruebas tiene el Ministerio Público en contra de la exfiscal Francia Medina?

Este lunes comienza el juicio oral y público contra la exfiscal Francia Sofía Medina, acusada de sustraer L88 millones de las bovedas del Banco Central de Honduras

La exfiscal Francia Sofía Medina cumplió dos años en prisión. Este lunes enfrentará su juicio oral y público.

 Foto: LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras.

Más de 80 pruebas serán presentadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el juicio oral y público en contra de la exfiscal Francia Sofía Medina, acusada de haber sustraído de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) unos 88 millones de lempiras, confiscados en distintas operaciones.

El juicio oral y público iniciará este lunes 24 de noviembre con la evacuación de las pruebas por parte de la fiscalía, para lo cual se han preparado declaraciones de testigos y pericias.

Igualmente, se presentarán evidencias físicas, como videos, y pruebas documentales, entre esas las actas de decomiso realizadas en los allanamientos, así como el detalle de los casos de los que la exfuncionaria del Ministerio Público sustrajo dinero en efectivo.

Medina fue capturada el 29 de noviembre de 2023, acusada de haber utilizado documentación falsa para sustraer dinero almacenado como evidencia en el Banco Central de Honduras, en una operación que incluyó el allanamiento de su vivienda. En un inicio se planteó que el robo ascendía a 63 millones de lempiras, pero en una segunda revisión se determinó que la cifra suma 88 millones de lempiras.

Desde esa fecha, la exfiscal ha permanecido en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de la capital.

Hasta Rolex de L275,000 se compró exfiscal Francia Medina

Evidencias contra Sofía Medina

Durante el juicio oral y público, los fiscales pretenden demostrar cómo Medina, siendo parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, sustrajo evidencias que procedían de decomisos realizados en casos de tráfico de drogas, lavado de activos y extorsiones.

Para ello, el debate iniciará con cuatro testigos, de los cuales dos son parte del Ministerio Publico. Los funcionarios detallarán cómo inició la exfiscal Medina con la sustracción de evidencias y cómo se desarrollaba el trabajo a diario en la fiscalía a la que estaba asignada.

Los documentos de compra y venta de la casa en la que vivía la acusada en la residencial en Valle del Sol de San Pedro Sula será presentados durante el juicio

(Foto: LA PRENSA)
¿Operó sola o con una red? Incongruencias en el caso de la exfiscal Francia Medina

También declararán funcionarios del Banco Central de Honduras con el objetivo de detallar los protocolos que se llevan a cabo en esa institución para que un fiscal lleve o retire evidencias de las bóvedas y cómo llegó desde la primera vez la exfiscal.

Los fiscales acusadores también presentarán como evidenciadas un informe del gerente del BCH donde se detallan los 22 retiros de dinero, con las fechas exactas, que hizo Sofía Medina en su condición de fiscal en aquel entonces.

Además, aportarán archivos originales con los presentados por la exfiscal Medina para demostrar que falsificó firmas y documentos para retirar el dinero de las evidencias.

14.5

millones

de lempiras estima la Fiscalía que están valoradas las viviendas que adquirió la exfiscal con dinero sustraído del BCH.

También serán presentadas las actas de allanamientos de las casas de la encausada y sus familiares, donde encontraron evidencia relacionada al proceso, incluidos expedientes, oficios de retiros del Banco Central de Honduras, y dinero en efectivo en dólares, lempiras, y pesos colombianos y mexicanos —parte de decomisos—, así como joyas de gran valor.

Vaios contratos, depósitos, así como escrituras como donación y testaferrato, son parte del legajo de documentos para demostrar ante los jueces que la acusada se compró propiedades que ascienden en total a 14.5 millones de lempiras.

En sus alegatos, el Ministerio Público ha sostenido durante todo el proceso que la exfiscal utilizó información privilegiada para realizar la sustracción de dinero almacenado como evidencias en resguardo en el Banco Central de Honduras.

La defensa de la acusada presentará pruebas con las que pretende demostrar que no falsificó documentos públicos para retirar evidencias.

 (Foto: LA PRENSA)
Así es Sofía Medina, la exuberante fiscal capturada en SPS

Durante el juicio se presentará el oficio en el que consta que la acusada fue rotada de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado el 26 de julio de 2023 a la Fiscalía Especial de Niñez, pero aún así siguió yendo a las bóvedas del Banco Central a sustraer dinero.

Incluso, estando con una incapacidad extendida por un psiquiatra el 5 de agosto de 2023, la acusada hizo cuatro retiros de evidencias del banco estatal el 11 de agosto de ese mismo año.

Con estas prueba periciales y documentos, el Ministerio Público pretende demostrar también que el salario de fiscal no ajustaba para adquirir los bienes en su poder después del 10 diciembre de 2018, cuando sustrajo por primera vez el dinero de evidencias del Banco Central de Honduras y que siguió haciendo en 21 ocasiones más.

El dinero supuestamente fue utilizado para comprar, además de casas y carros, dos apartamentos ubicados en torres de San Pedro Sula. En el juicio también presentarán los recibos de joyas compradas en diferentes tiendas de la ciudad, valoradas en 2.3 millones de lempiras.

Durante el juicio oral y público, programado para desarrollarse durante dos semanas, también la defensa refutará la prueba de la fiscalía y aportará otras de descargo.

La ultima diligencia que pidió el abogado defensor fue una prueba caligráfica que fue realizada en Medicina Forense de Tegucigalpa, donde a la imputada un especialista en documentologia le tomó las muestras de sus firma con las que la defensa en el juicio pretende demostrar que ella no firmó los documentos con los que fue retirada la evidencia del banco central.

En un recurso de reposición interpuesto por el abogado defensor se expuso que la exfiscal ha sufrido maltrato psicológico por parte de una agente militar en la penitenciaria de mujeres, por lo que tuvieron que comparecer ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

La exfiscal Medina es acusada por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.

Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

