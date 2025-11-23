¿Qué pruebas tiene el Ministerio Público en contra de la exfiscal Francia Medina?

También serán presentadas las actas de allanamientos de las casas de la encausada y sus familiares, donde encontraron evidencia relacionada al proceso, incluidos expedientes, oficios de retiros del Banco Central de Honduras, y dinero en efectivo en <b>dólares, lempiras, y pesos colombianos y mexicanos </b>—parte de decomisos—, así como joyas de gran valor.Vaios contratos, depósitos, así como escrituras como donación y testaferrato, son parte del legajo de documentos para demostrar ante los jueces que la acusada se compró propiedades que ascienden en total a 14.5 millones de lempiras.En sus alegatos, el Ministerio Público ha sostenido durante todo el proceso que la exfiscal utilizó información privilegiada para realizar la sustracción de dinero almacenado como evidencias en resguardo en el Banco Central de Honduras.