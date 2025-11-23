¿Qué pruebas tiene el Ministerio Público en contra de la exfiscal Francia Medina?

San Pedro Sula, Honduras.

Más de 80 pruebas serán presentadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción en el juicio oral y público en contra de la exfiscal Francia Sofía Medina, acusada de haber sustraído de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) unos 88 millones de lempiras, confiscados en distintas operaciones. El juicio oral y público iniciará este lunes 24 de noviembre con la evacuación de las pruebas por parte de la fiscalía, para lo cual se han preparado declaraciones de testigos y pericias. Igualmente, se presentarán evidencias físicas, como videos, y pruebas documentales, entre esas las actas de decomiso realizadas en los allanamientos, así como el detalle de los casos de los que la exfuncionaria del Ministerio Público sustrajo dinero en efectivo. Medina fue capturada el 29 de noviembre de 2023, acusada de haber utilizado documentación falsa para sustraer dinero almacenado como evidencia en el Banco Central de Honduras, en una operación que incluyó el allanamiento de su vivienda. En un inicio se planteó que el robo ascendía a 63 millones de lempiras, pero en una segunda revisión se determinó que la cifra suma 88 millones de lempiras. Desde esa fecha, la exfiscal ha permanecido en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de la capital.

Evidencias contra Sofía Medina

Durante el juicio oral y público, los fiscales pretenden demostrar cómo Medina, siendo parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, sustrajo evidencias que procedían de decomisos realizados en casos de tráfico de drogas, lavado de activos y extorsiones. Para ello, el debate iniciará con cuatro testigos, de los cuales dos son parte del Ministerio Publico. Los funcionarios detallarán cómo inició la exfiscal Medina con la sustracción de evidencias y cómo se desarrollaba el trabajo a diario en la fiscalía a la que estaba asignada.

También declararán funcionarios del Banco Central de Honduras con el objetivo de detallar los protocolos que se llevan a cabo en esa institución para que un fiscal lleve o retire evidencias de las bóvedas y cómo llegó desde la primera vez la exfiscal. Los fiscales acusadores también presentarán como evidenciadas un informe del gerente del BCH donde se detallan los 22 retiros de dinero, con las fechas exactas, que hizo Sofía Medina en su condición de fiscal en aquel entonces. Además, aportarán archivos originales con los presentados por la exfiscal Medina para demostrar que falsificó firmas y documentos para retirar el dinero de las evidencias.

14.5 millones de lempiras estima la Fiscalía que están valoradas las viviendas que adquirió la exfiscal con dinero sustraído del BCH.

También serán presentadas las actas de allanamientos de las casas de la encausada y sus familiares, donde encontraron evidencia relacionada al proceso, incluidos expedientes, oficios de retiros del Banco Central de Honduras, y dinero en efectivo en dólares, lempiras, y pesos colombianos y mexicanos —parte de decomisos—, así como joyas de gran valor. Vaios contratos, depósitos, así como escrituras como donación y testaferrato, son parte del legajo de documentos para demostrar ante los jueces que la acusada se compró propiedades que ascienden en total a 14.5 millones de lempiras. En sus alegatos, el Ministerio Público ha sostenido durante todo el proceso que la exfiscal utilizó información privilegiada para realizar la sustracción de dinero almacenado como evidencias en resguardo en el Banco Central de Honduras.